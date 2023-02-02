Где искать нео-индийскую кухню мишленовского уровня на Мальдивах

Ресторан высокой кухни и обладатель звезды гида Michelin поразит гостей мальдивского курорта россыпью нео-индийских вкусов.

В конце февраля 2023 года курорт W Maldives посетит Дипанкер Косла или просто «ДиКей», шеф-повар и основатель бангкокского ресторана Haoma, который специализируется на новой индийской органической кухне. Он был удостоен наград знаменитого гида Michelin – традиционной и зеленой звезды.

В соавторстве с поварами курорта ДиКей организует два ужина в самом центре острова, сотворенного природой в форме сердца. В главном ресторане FISH 20 февраля гостей ждет эксклюзивный ужин из семи перемен самых популярных блюд Haoma, а 22 февраля все желающие могут не только оценить кулинарные таланты Дикея, но и пообщаться с ним во время обеда на пляже: в программе гриль-станции, море коктейлей, диджейский сет и, конечно же, ошеломляющие тропические пейзажи.

Шеф-повар ДиКей, рожденный в северной Индии и живущий в Тайланде, переосмысливает индоевропейскую кухню и творчески подходит к максимальному достижению органичности в кулинарии. К примеру, большинство ингредиентов его заведения Haoma растут на его же городской ферме в центре Бангкока, где выращивают не только овощи, но и разводят рыб. С момента открытия ресторана в 2017 он смог создать подлинную экосистему, олицетворяющую устойчивое развитие и органичный подход в гастрономии, за что и был награжден зеленой звездой гида Michelin.

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ДиКей и курорт W Maldives привержены экологичному и устойчивому развитию и знают толк в вегетарианстве и веганстве. Так что можно смело рассчитывать, что во время приготовления блюд максимально используются местные ингредиенты, среди которых преобладают овощи, а углеродный след минимален.

Чтобы полностью окунуться в гастрономический мир шеф-повара ДиКея, гости W Maldives могут выбрать специальное предложение «Вкус Наоmа», включающее ежедневные завтраки в заведении KITCHEN, трансферы из аэропорта, эксклюзивный ужин Haoma 20 февраля и барбекю на пляже 22 февраля для двоих гостей, включая напитки.

На курорте W Maldives