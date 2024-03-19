Где искать вечное лето?

На Мальдивах, конечно же.

Вы любите мороженое? А розовое вино? Начало весны – идеальное время для того, чтобы наслаждаться и тем, и другим. В Le Meridien Maldives Resort & Spa подумали, что было бы здорово смешать оба эти удовольствия в одном завораживающем своей эстетичностью ритуале, и теперь предлагают гостям курорта попробовать сорбет под аккомпанемент французского розового вина Whispering Angel в рамках яркой программы Au Soleil.

Внешний вид десерта не оставит никого равнодушным: ложка сорбета в прозрачном стакане конической формы на деревянной подставке напоминает красную икру, а дополняет его розовое вино в бокале без ножки, поданное на подносе в солнечных тонах.

Помимо десерта с розовым вином на выбор гостей – мороженое Le Scoop by Le Meridien, навевающее ассоциации с французской Ривьерой: в вагончике рядом с главным бассейном любителей сладкого ждут фантастические сорбеты и джелато со вкусами лайма и папайи, а также с мятой, кокосом и базиликом. Все они сделаны из ингредиентов, выращенных прямо здесь, в островной теплице курорта.

Фото: Le Meridien Maldives Resort & Spa

Реклама

В программу Au Soleil также входит возможность устроить романтичный пикник на необитаемом острове неподалеку от курорта. Оценить вариации паэльи и сангрии в Riviera Tapas & Bar с потрясающими видами на закат. Проявить азарт в игре в нарды, крестики-нолики, дженга или гигантские уличные шахматы в The Hub, прерываясь на заплывы в океане. И главное – получать удовольствие!

Программа Au Soleil – это про неповторимый дизайн и легкий образ жизни, благодаря которому гости попадают в эстетику европейского лета, которое на Мальдивах длится круглый год.

По словам генерального менеджера отеля Томаса Шульца, программа Au Soleil – это квинтэссенция всего лучшего, что есть на острове: «Мы приглашаем всех наших гостей насладиться летом в лениво-средиземноморском ритме с бокалом розе».