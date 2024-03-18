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Где лучше всего отдыхать с детьми?

Фото: Unsplash

Эксперты назвали лучшие направления.

Эксперты назвали лучшие направления в России и за границей для отдыха с детьми. Из российских в топ попали Самара, Алтай и Пятигорск, сообщили «Ленте.ру» специалисты «Яндекс. Путешествий».

По их словам, в Самаре с ребенком можно погулять по набережной Волги, посетить Парк чудес «Галилео» и поучаствовать в различных мастер-классах и химических опытах. Добраться туда в марте можно за 4800 рублей. На Алтае туристов ждут природные достопримечательности, красивые виды и свежий воздух. Добраться туда можно на самолете, билеты туда для взрослого и ребенка будут стоить от 37 000 рублей. А в Пятигорске семьи могут посетить разные музеи, попробовать блюда кавказской кухни и насладиться горными пейзажами.

«Стоимость билета на самолет для взрослого и ребенка из Москвы до Ставрополя составит около 27 000 рублей в обе стороны, далее нужно будет сесть на автобус до Пятигорска — на это придется потратить еще от 820 рублей с человека», — рассказали в «Яндекс. Путешествиях».

Лучшими зарубежными направлениями, где можно отдохнуть с детьми и искупаться в море, назвали Египет, ОАЭ и Таиланд.

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