Где любоваться цветением в Крыму?

Лучшие локации для того, чтобы отдохнуть на полуострове среди цветов и разнотравья.

Весна и начало лета — время цветущих полей в Крыму. До конца июня здесь сменяют друг друга 15 цветений. Этим пользуются как туристы, так и местные жители, которые приезжают в самые красивые локации ради прогулок, романтических свиданий и ярких фотографий для соцсетей.

Для того, чтобы туристам было проще разобраться в том, где и когда можно увидеть цветущие пейзажи, Минкурортов Республики в рамках компании «Расцветай в Крыму!» запустили специальную карту и календарь цветений — они размещены на едином медиаресурсе республиканского Туристического портала Travel Crimea. Там можно найти координаты локаций, даты цветений, варианты маршрутов для поездок на полуостров и многое другое.

Russian Traveler побывал в цветущем Крыму и делится лучшими локациями и впечатлениями (спойлер: здесь определенно стоит побывать в межсезонье!).

1. Опукский природный заповедник

Цветущие поля в Опукском заповеднике Фото: Мария Фролова

Какие цветы можно увидеть? Тюльпаны Шренка, тонколистные пионы, признанные исчезающим видом и занесенные в Красную книгу России.

Опукский природный заповедник находится примерно в часе езды (46 км) от Керчи. Поскольку Керчь — первый город при въезде на полуостров со стороны Краснодарского края (добраться в Крым сейчас можно на машине или на поезде), «цветущий» маршрут можно начать именно с этого заповедника. Он считается самым большим на Керченском полуострове и занимает площадь в 1600 гектаров.

В Опукском заповеднике произрастает множество видов растений, включая уникальные тюльпаны Шренка. Весной и летом там можно встретить редких птиц — розовых скворцов, сычей и сапсанов, а если повезет, и экзотических розовых фламинго. А в старинных заброшенных каменоломнях, расположенных на востоке вершинного плато горы Опук, обитают летучие мыши.

Многие приезжают на Опук, чтобы увидеть Скалы-корабли (живописные скалистые острова в Черном море) и Кояшское озеро, известное своей розовой водой: она приобретает необычный цвет из-за водоросли, выделяющей красный пигмент. Особенно ярким цвет озера становится с июля по август.

Поездку в заповедник можно совместить с посещением Керчи (50 км) или Феодосии (112 км от Опука) — многие туристы остаются там на ночлег, чтобы погулять по городу и продолжить свое крымское путешествие. В Феодосии расположен знаменитый музей художника Ивана Айвазовского, который недавно открылся после трехлетней реновации. Собрание музея включает 416 картин авторства Ивана Айвазовского — это крупнейшая в мире коллекция картин легендарного мариниста.

2. Карадагский природный заповедник

Вид со смотровой площадки в Карадагском заповеднике Фото: Мария Фролова

Какие цветы можно увидеть? Ирисы и крокусы

В 20 километрах от Феодосии расположен популярный курортный поселок Коктебель, а рядом с ним (примерно в четырех километрах) — Карадагский природный заповедник. Там есть множество красивых маршрутов для прогулок — протяженность главного из них, проходящего через горы, составляет около семи километров. По пути (как и в целом в заповеднике) можно увидеть цветение ирисов и крокусов и сделать яркие снимки на память.

На территории заповедника расположен музей истории и природы Карадага, где представлены уникальные экспонаты флоры и фауны заповедника. Рядом находится дельфинарий, где проводятся целые шоу-программы с участием морских животных. Туристы могут покормить дельфинов рыбой и пофотографироваться с ними.

Любители экстремального отдыха могут отправиться на гору Клементева, откуда можно совершать полеты на парапланах и дельтапланах. А тем, кому не хватило красивых видов, гиды рекомендуют заодно посетить новый обустроенный маршрут «Загадочный Меганом»: эта часть Большой Крымской тропы соединяет Судак и Солнечную долину. Его протяженность в одну сторону составляет около 27 километров, а полное прохождение маршрута занимает 12-14 часов (обустройством Большой Крымской тропы занимается Министерство курортов и туризма Крыма).

Остановиться после такой прогулки можно в Судаке. В этом городе гиды советуют посетить Генуэзскую крепость, отдохнуть на набережной и взять морскую прогулку в поселок Новый Свет — маршрут туда очень живописен, а в пути можно встретить дельфинов.

3. Белая скала

Белая скала Фото: Мария Фролова

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Какие цветы можно увидеть? Дикие пионы

Удивительная крымская достопримечательность — Белая скала (Ак-Кая) — находится всего в часе езды от Судака (63 км), под Белогорском. Это гора с одним пологим и одним отвесным склоном, потому подняться на вершину и насладиться видами сможет каждый турист. Для более ярких впечатлений сделать это можно и верхом на коне, мимо цветущих полей, — всего за 1500 рублей с человека. Также местные прокатчики предлагают аренду квадроциклов за 3000 рублей за двоих.

Прогулка на коне на Белую Скалу Фото: Мария Фролова

Скала, откуда открывается красивый панорамный вид, овеяна множеством легенд. Согласно одной из них, в пещере Ак-кая когда-то жил могучий дракон. Другая гласит, что у горы слишком правильная форма, чтобы быть созданной природой, а значит, она может быть загадочным исполинским сооружением.

От Белой скалы можно отправиться в Алушту (93 километра, около 1,5 часов на машине). Оттуда для любителей легкого экстрима устраивают джип-туры на гору Южную Демерджи. Она интересна благодаря необычным формам выветривания, из-за которых складывается ощущение, что гора покрыта каменными «грибами». А еще в этой местности можно найти минералы — например, пирит и халькопирит.

4. Парк «Айвазовское»

Какие цветы можно увидеть? Сакуры, тюльпаны, нарциссы, магнолии.

Японский сад в парке «Айвазовское» Фото: Мария Фролова

Парк «Айвазовское» расположен в поселке городского типа Партенит неподалеку от Ялты, куда можно отправиться следом из Алушты. В парке можно отыскать много редких растений, в том числе двухсотлетнюю рощу маслины европейской, бамбуковую рощу, канадские ели, сосны, кипарисы, кедры, секвойи, пальмы, кактусы и не только. В конце весны и начале лета на территории парка цветут сакуры, тюльпаны, нарциссы и магнолии.

Сам по себе парк делится на три зоны: верхний, средний и нижний парки. Верхний состоит из трех террас, украшенных бассейнами, скульптурами и клумбами. Средний парк — это ландшафтная зона с большим количеством деревьев и кустарников. А нижний парк представляет собой зону отдыха с прудами, беседками и кафе. Для того, чтобы обойти всю территорию, может понадобиться несколько часов — поэтому многие туристы приезжают сюда на целый день.

Вечерняя Ялта Фото: Мария Фролова

Завершить «цветущий» маршрут можно в Ялте, которую крымчане называют «городом счастья». До главных достопримечательностей Крыма, таких как «Ласточкино гнездо», Никитский ботанический сад или Воронцовский дворец, отсюда можно добраться всего за 20-30 минут. А в самом городе будет приятно погулять по набережной или взять морскую экскурсию — особенно красиво туда отправиться на закате.