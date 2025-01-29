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Где находится самая дорогая в мире улица?

Где находится самая дорогая в мире улица?

Монтенаполеоне, Милан

И речь идёт не о стоимости дорожного покрытия.

Роскошные бутики и огромный ценник – вот чем прославилась Монтенаполеоне, одна из центральных улиц Милана, которая была признана «самой дорогой в мире». 

Это звание Монтенаполеоне получила не просто за вереницу ярких витрин, а также счастливых (и очень богатых!) покупателей. Консалтинговая фирма Cushman & Wakefield провела сравнительный анализ стоимости аренды помещений в этом районе и выяснила, что торговые бренды в среднем готовы платить около 20,000 евро (примерно 2 млн. рублей) за квадратный метр на миланской улочке. Эксперты отмечают, что данная цена аренды на элитной улице это вовсе не предел, и вскоре она подскочит ещё выше. 

Монтенаполеоне – довольно короткая улица, что делает её ещё более востребованной среди мировых брендов и популярной среди охотников за эксклюзивом. По подсчётам аналитиков, в среднем покупатели готовы оставлять в местных магазинах около 2500 евро за покупку (примерно 256 тысяч рублей).

Несмотря на высокие ценники, только самые крупные торговые марки – Versace, Fendi и Prada — могут позволить себе такую дорогостоящую аренду. 

Кстати, многие годы первую строчку в рейтинге «самых дорогостоящих улиц» удерживала Пятая авеню в Нью-Йорке, но в прошлом году её сместила Монтенаполеоне – всё благодаря притоку щедрых туристов, проведению показов мод в Милане и хорошему маркетингу.

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