Где находится самая глубокая станция метро в мире?

Эта станция находится так глубоко, что во время спуска к платформе закладывает уши.
В китайском городе Чунцин в 2022 году открылась станция Hongyancun («Хунъяньцунь»). Она находится на глубине 116 метров под землей (что сравнимо с 40-этажным зданием) и является самой глубокой в мире.
Чунцин – китайский мегаполис с прихотливым холмистым ландшафтом: дороги там петляют вверх и вниз, а все склоны усеяны домами и другими строениями. Именно эта особенность ландшафта привела к созданию здесь самой глубокой станции метро – как в Китае, так и во всем мире.
Из-за чрезвычайной глубины станция быстро стала своего рода туристической достопримечательностью Чунцина. Нередко люди приезжают в город только для того, чтобы спуститься в метро, используя либо восемь больших эскалаторов, либо современный и быстрый лифт. Из-за резкого спуска на последнем у людей часто закладывает уши.
Когда давление воздуха снаружи барабанной перепонки отличается от давления внутри, возникает баротравма уха. Чаще всего она случается при крутых спусках и подъемах – во время взлета и посадки самолета или быстрой езды в гору и с горы. На большинстве станций метро у вас не будет закладывать уши, потому что спуск не настолько крутой, чтобы ваш организм мог почувствовать разницу. Но если при спуске на станцию Hongyancun воспользоваться лифтом, баротравма уха вполне вероятна.
Спуск к подножию станции Hongyancun на лифте занимает 53 секунды, а на эскалаторах – более 10 минут.