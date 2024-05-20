Где находится самая глубокая станция метро в мире?

Эта станция находится так глубоко, что во время спуска к платформе закладывает уши.

В китайском городе Чунцин в 2022 году открылась станция Hongyancun («Хунъяньцунь»). Она находится на глубине 116 метров под землей (что сравнимо с 40-этажным зданием) и является самой глубокой в мире.

Чунцин – китайский мегаполис с прихотливым холмистым ландшафтом: дороги там петляют вверх и вниз, а все склоны усеяны домами и другими строениями. Именно эта особенность ландшафта привела к созданию здесь самой глубокой станции метро – как в Китае, так и во всем мире.

Из-за чрезвычайной глубины станция быстро стала своего рода туристической достопримечательностью Чунцина. Нередко люди приезжают в город только для того, чтобы спуститься в метро, используя либо восемь больших эскалаторов, либо современный и быстрый лифт. Из-за резкого спуска на последнем у людей часто закладывает уши.

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Когда давление воздуха снаружи барабанной перепонки отличается от давления внутри, возникает баротравма уха. Чаще всего она случается при крутых спусках и подъемах – во время взлета и посадки самолета или быстрой езды в гору и с горы. На большинстве станций метро у вас не будет закладывать уши, потому что спуск не настолько крутой, чтобы ваш организм мог почувствовать разницу. Но если при спуске на станцию Hongyancun воспользоваться лифтом, баротравма уха вполне вероятна.