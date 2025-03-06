Где остановиться: подборка отелей в разных частях России

Очередная подборка отелей от редакции РТ: где остановиться в Москве, Владивостоке и Бурятии.

Отдых в Новой Москве

Теплеево Резорт 5* – загородный отель в Новой Москве, в 10 км от аэропорта Внуково и 30 км от МКАД. Любимый гостями отель был известен на рынке с 2006 года, но приобрел новое название и позиционирование совсем недавно — в начале 2025 года. А уже 1 марта Теплеево Резорт открывает двери для первых гостей!

Здесь, среди живописных озер, реки и чистого воздуха, гостей ждут безмятежный отдых и разнообразные развлечения.

На территории расположены СПА-комплекс с бассейном и термальной зоной, два ресторана европейской кухни, пивоварня и конюшня. Любители активного отдыха по достоинству оценят спортивно-развлекательный комплекс с боулингом, бильярдом, теннисным кортом, тиром и секциями гимнастики и бокса, а также ежедневные семейные анимационные программы.

В отеле работают рестораны «Купеческий» и «Пивная Ассамблея», где можно насладиться блюдами из меню, а также приобрести обеды и ужины по системе шведский стол в ресторане «Дворянский» на стойке регистрации.

Для деловых мероприятий предусмотрен конгресс-центр с 15 залами различной вместимости – от камерных переговорных до просторных залов на 1 500 гостей.

В окрестностях отеля – множество знаковых мест, куда можно отправиться на экскурсию: Парк «Патриот», усадьба «Дубровицы», Парк птиц «Воробьи», зоопарк «Планета обезьян», Музей-заповедник А. С. Пушкина и Саввино-Сторожевский монастырь.

Бурятский колорит

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Если вы планируете поездку в Улан-Удэ, обратите внимание на 4-звездочный отель «Байкал Плаза». Это не просто гостиница, а официальная резиденция глав России, что говорит о высоком уровне сервиса и комфорта. Отель расположен на главной площади города, всего в 15 минутах езды от международного аэропорта «Байкал» и в 5 минутах от ж/д вокзала.



Рядом находятся административные здания правительства, музеи и торговые центры, что делает «Байкал Плаза» идеальной отправной точкой для изучения города и деловых поездок.



В отеле предлагается 78 комфортабельных номеров, включая «Президентский люкс», где вы сможете расслабиться после долгого путешествия.

На первом этаже располагается один из лучших национальных ресторанов города – ресторан «Тэнгис». Здесь можно насладиться шедеврами бурятской кухни, хитами паназиатской и европейской кухни, а также попробовать уникальное буузное меню в уютной теплой атмосфере. Откройте для себя гастрономическую Бурятию в «Тэнгисе»! Ресторан «Тэнгис» также стал победителем национальной премии Russian Business Travel MICE Award 2023 в номинации «Лучший ресторан / банкетный комплекс для мероприятий».



Для деловых поездок предусмотрены три конференц-зала, оборудованных современной техникой, что делает «Байкал Плаза» отличным выбором как для туристов, так и для бизнесменов.

В самом центре Владивостока

VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA 5* уютно расположился на берегу бухты Золотой Рог и находится в историческом центре Владивостока. Пятизвёздочный отель уже зарекомендовал себя среди бизнес-гостей и туристов, которые решили посетить столицу Приморья.



К услугам гостей – 221 просторный светлый номер, панорамные виды на море, живописные окрестности Владивостока и эталонный уровень сервиса.

В отеле есть все возможности для проведения мероприятий любого уровня. Пять конференц-залов различной вместимости и изысканный банкетный зал «Орион» – один из самых больших залов в городе, вместимостью до 500 человек.



Помимо гастрономических открытий, в отеле создали лучшие условия для отдыха тела и души. Grand SPA – один из самых крупных SPA и фитнес центров премиального уровня во Владивостоке, общей площадью 1700 м².

В отеле располагается сразу несколько ресторанов: ресторан фьюжн-кухни AquaTerra с обилием морепродуктов и ежедневными завтраками с 7 до 11; лобби-бар «Сапфир» 24/7 с живой музыкой, широким выбором премиальных напитков и авторскими десертами. А еще аутентичный японский ресторан MIYAKO, в меню которого вы найдете суши и роллы из свежайшей рыбы. Есть на территории и Teppanyaki Grill стейкхауз с фьюженом из японской и французской кухонь, где бренд-шеф Акира Кусуми ежедневно устраивает для гостей шоу-приготовление. Так же в отеле расположился шоу-ресторан BENUAR с чутким сервисом, элегантной средиземноморской кухней и ярким шоу.