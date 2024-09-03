Где отдохнуть этой осенью: наш выбор

Отели и другие места, куда стоит отправиться.

Русские сезоны село Вятское

Новые возможности для загородного отдыха недалеко от Ярославля: премиальные бутик-отели и скандинавские коттеджи на берегу озера с панорамными террасами в самой красивой деревне России, занесенной в предварительный список Юнеско.

Здесь, вдали от суеты больших городов, гости выбирают посетить им кафе-кондитерскую САХАРЪ, ресторан БIСТРО или ресторан НЕКРАСОВЪ, украшенный винтовой лестницей, созданной из элементов старинного органа.

На территории предусмотрен верёвочный парк с разными уровнями сложности и сафари-парк с экзотическими животными.

Термальный комплекс с подогреваемыми бассейнами – еще одна возможность приятно провести день, а вечером отправиться в теплый гриль-домик у тихого озера.

«ПСБ Патриот» Cosmos Hotels

Новый отель «ПСБ Патриот» Cosmos Hotels в 40 минутах езды от Москвы станет подходящим местом для отдыха все семьей вдали от городской суеты.

Для комфорта гостей в уютных номерах установлены ортопедические матрасы и зональное освещение. А для больших компаний доступны трехкомнатные коттеджи с сауной и барбекю-зоной.

Дополнят отдых СПА-комплекс с бассейном и термальной зоной, ресторан с авторским меню, ледовая арена, бильярдные с караоке, индивидуальные банные комплексы и ежедневная программа семейной анимации.

В шаговой доступности располагаются Музейная площадка, Храмовый комплекс ВС РФ и Стрелковый центр. А всего в часе езды гости могут посетить Саввино-Сторожевский монастырь, Хаски-деревню и Музей-заповедник А. С. Пушкина.

Irkutsk City Center

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Отель с сибирским гостеприимством и первоклассным сервисом в самом центре Иркутска. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века — в пешей доступности от отеля.



Всего в 65 километрах от города находится озеро Байкал — самое чистое и самое глубокое пресноводное озеро Планеты. Гости отеля особенно отмечают идеально оборудованные номера, стильные конференц-залы, вкусные завтраки с широкой шведской линией и необычный десерт в форме озера Байкал из основного меню.

MERCURE Ростов-на-Дону Центр

Знакомство со столицей Донского края можно начинать с отеля MERCURE Ростов-на-Дону Центр.

Отель, расположенный в историческом особняке, предлагает своим гостям размещение в просторных и светлых номерах .

Разнообразные и вкусные завтраки, уютная атмосфера и отличное расположение в самом центре города идеально подойдут как для бизнес-туристов, так и для путешественников с детьми. Для дополнительного комфорта гостям предлагаются бесплатный Wi-Fi, охраняемая парковка и услуги фитнесс-зала. Меню ресторана «D’Adjemoff» сочетает в себе европейскую и русскую кухни. Донские специалитеты и карта локальных вин познакомят гостей города с местной гастрономией.

Конный Двор в Пржевальском

Утро на «Конном Дворе в Пржевальском» всегда доброе, люди – отзывчивые и душевные, продукты — натуральные, прогулки — вдохновляющие, а отдых — незабываемый!

Для гостей Конного Двора доступны не только свежий воздух и роскошные рассветы-закаты, но и многообразие видов активного отдыха. Прогулки по экологическим тропам, треккинг по извилистым тропам холмистой местности, велопрогулки.Также гости могут арендовать весельную лодку и скользить по чистейшей водной глади озер, исследуя острова и наслаждаясь звуками природы. Для любителей плавания и увлекающихся бегом, ландшафт «Смоленского Поозерья» станет идеальным местом для тренировок – благодаря большому количеству озер с чистейшей водой, в окружении красивейших сосновых лесных массивов.