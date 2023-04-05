Где отдохнуть летом, кроме пляжного Сочи? Эксперты назвали три необычных варианта

Летом россияне смогут купить выгодные туры на Дальний Восток.

Туристам, которые не хотят отдыхать на пляжах Краснодарского края и Крыма, предложили обратить внимание на Дальний Восток. Летом россияне смогут купить туда туры по доступным ценам, заявили представители туроператора FUN&SUN.

К примеру, в период с июня по середину сентября тур на Камчатку – край вулканов, гейзеров и потрясающих видов – будет стоить от 47 300 рублей. В эту сумму входит перелет, проживание, трансферы и даже экскурсии по программе. Путешественники смогут побывать у подножия Авачинского вулкана и подняться на гору Верблюд, увидеть остров Старичков, Вилючинский водопад и горячие источники.

Камчатский край, Россия Фото: Денис Будьков

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Также по желанию можно будет отдохнуть на Халактырском пляже с черным вулканическим песком и сплавиться по горной реке.

Неделя на Сахалине в период с 16 июня по 25 августа будет стоить от 45 000 рублей. В тур входит перелет, проживание и трансферы. На острове туристы смогут посетить различные экскурсии: побывать в Тихой бухте, на маяке Анива и в лагуне Буссе, увидеть мыс Мыс Птичий/Великан и погулять по Южно-Сахалинску.

А туры во Владивосток с перелетом, трансфером и проживанием летом будут стоить от 59 000 рублей за человека. В Приморье туристы смогут посетить остров Русский, живописный мыс Тобизина, Национальный парк «Земля леопарда» и Приморский сафари-парк, прославившийся благодаря дружбе тигра Амура и козла Тимура.