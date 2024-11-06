Где отдохнуть в ноябре? Пять лучших направлений

Эксперты назвали цены на отдых в Грузии, Египте, Вьетнаме, Китае и Занзибаре.

Отдых в «несезон» хорош сразу по-нескольким причинам. В это время в курортных странах нет жары и толп туристов, потому можно спокойно гулять и ездить на экскурсии к достопримечательностям. Вдобавок, сама поездка обойдется дешевле, чем это было бы в пик сезона, а отели предложат больше вариантов размещения. Russian Traveler вместе с «Яндекс Путешествиями» рассказывает, куда можно поехать в этом ноябре и сколько это будет стоить.

1. Грузия: мистические горы и винное наследие

Когда поздняя осень окутывает грузинские горы туманом, а курорты освобождаются от летней суеты, эта страна раскрывается с необычной стороны. Ноябрьские дожди не должны вас пугать — именно они создают ту самую магическую атмосферу, когда вершины и древние леса прячутся в облаках, словно декорации к старинным легендам.

Прогуляйтесь по узким улочкам древнего Тбилиси, где каждый дворик хранит свои истории. А затем отправляйтесь в Кахетию — колыбель грузинского виноделия: здесь виноградники окрашиваются в золотые тона, а винодельни приглашают на дегустации лучших местных напитков.

Как добраться: Авиабилет на прямой рейс Москва — Тбилиси — Москва будет стоить от 24 500 рублей.

Где остановиться: Двухместный номер в трехзвездочном отеле Тбилиси можно забронировать по цене от 2 700 рублей за ночь.

осенние горы в Грузии Фото: Unsplash

2. Египет: знакомство с наследием фараонов

Конец осени и зима в Египте — это время, когда спадает изнуряющая жара и уменьшается поток туристов. Это идеальный период, чтобы исследовать пирамиды, прокатиться по пескам на багги и увидеть просторы Сахары. Погрузитесь в местный колорит: поторгуйтесь на рынках, отправьтесь в круиз по Нилу или попробуйте ароматный чай хабак в гостях у бедуинов.

А любители активного отдыха могут подняться на воздушном шаре над Долиной царей, встретить рассвет на священной горе Моисея, освоить виндсерфинг в Лагуне или Хургаде или отправиться на джипе исследовать красоты Цветного Каньона.

Море в это время прогревается до +23°C, создавая идеальные условия для снорклинга. Но учтите, что длительные солнечные ванны лучше планировать до четырех часов дня — позже пляжи накрывает тень, и становится прохладно. При выборе отеля обратите внимание на курорты в защищенных от ветра бухтах — Шарм-эль-Майя или Рас-Ум-эль-Сид станут отличным выбором.

Как добраться: Прямой перелет из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно стоит от 46 500 рублей.



Где остановиться: Двухместный номер в трехзвездочном отеле обойдется в сумму от 2 400 рублей за ночь.

Египетские пирамиды Фото: Unsplash

3. Вьетнам: колониальный шарм и морские деликатесы

Ноябрьский Вьетнам встречает путешественников мягким климатом с минимальным количеством осадков. Это лучшее время для знакомства с многогранной культурой страны.

В Ханое и Хошимине вас ждут колоритные колониальные кварталы и шумные местные рынки. Отдельного внимания заслуживает круиз по живописной бухте Халонг среди причудливых скал. А любителям пляжного отдыха придется по душе Фантьет, где можно заняться кайтсерфингом.

Гастрономические впечатления — отдельный повод посетить Вьетнам: от знаменитого супа фо до изысканных морепродуктов, каждое блюдо — это путешествие в мир вкусов и ароматов.

Как добраться: Авиабилеты из Москвы до Ханоя с одной пересадкой и обратно будут стоить от 51 000 рублей.



Где остановиться: Трехзвездочный отель в Ханое предлагает двухместные номера по цене всего от 1 000 рублей.

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Ханой, Вьетнам Фото: Unsplash

4. Китай: там, где встречаются эпохи

Осенний Китай — это калейдоскоп впечатлений от древних памятников до футуристичных небоскребов. В Пекине обязательно посетите символы древней цивилизации: Великую Китайскую стену, величественный Храм Неба и Запретный город.

Тем, кто ищет единения с природой, стоит отправиться в горы Хуаншань, известные своими туманными вершинами. А в городе Чжанцзяцзе, который послужил источником вдохновения для создателей фильма «Аватар», вас ждут головокружительные виды с подвесных мостов среди величественных горных пиков.

Как добраться: Прямой перелет Москва — Пекин — Москва стоит от 32 300 рублей.



Где остановиться: Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Пекина начинается от 3 900 рублей за двухместный номер.

Великая Китайская стена осенью Фото: Unsplash.com

5. Занзибар: тропический рай и культурные открытия

Ноябрьский Занзибар — это идеальное сочетание пляжного отдыха и культурных впечатлений. Белоснежные пляжи Нунгви и Кендвы зазывают к теплому океану, а любителей активного отдыха ждут незабываемые экскурсии к дельфинам и погружения с аквалангом у красочных коралловых рифов.

Обязательно посетите Каменный город — настоящий лабиринт узких улочек, где вековая арабская архитектура соседствует с живописными рынками и уютными кафе. Любителям природы стоит заглянуть в заповедник Джозани — здесь можно увидеть редких обезьян красного колобуса в их естественной среде обитания и прогуляться по загадочным мангровым лесам.

пляж на Занзибаре Фото: Unsplash

Особый колорит ноябрьскому Занзибару придают красочные фестивали — это прекрасная возможность познакомиться с местной культурой через традиционную музыку, зажигательные танцы и аутентичную кухню.

Как добраться: Перелет Москва — Занзибар — Москва с пересадкой в Дубае стоит от 90 000 рублей.



Где остановиться: Стоимость двухместного номера в трехзвездочном отеле Каменного города начинается от 4 500 рублей.