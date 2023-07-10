Атмосферный отдых на ферме: коровы, колхозный клуб и усадьба с антиквариатом

Как из заброшенной советской фермы вырос крупнейший животноводческий комплекс, а позже – один из самых интересных туристических объектов в окрестностях Москвы. Здесь можно пожить в старинной усадьбе, заставленной редкой антикварной мебелью, а еще попробовать авторские сыры от хозяина – в аутентичном ретро-ресторане. Среди прочих советских артефактов, центральное место в зале занимает король колхозов: трактор ДТ-20. Кстати, в идеально-исправном состоянии – хоть завтра в поле.

История создания Усадьбы Кописки «Богдарня» начинается в конце 1990-х годов, когда супружеская пара Джона и Нины Кописки, вдохновленная любовью к русской земле и желанием возродить агрокультуру, приобрела заброшенную советскую ферму «Светлый путь» и на её месте открыла КФХ «Богдарня» по производству молока.



Спустя 3 года в 20 минутах езды от Богдарни семья Кописки основала первую в России мегаферму – животноводческий комплекс «Рождество». Первые нетели (2 000 голов) импортировали из Дании в апреле 2005 года и в этом же году пошло первое молоко. Сейчас на мегаферме содержится около 4 500 коров черно-пестрой голштино-фризской породы, в том числе 2 000 голов дойного стада, которое дает более 70 тонн молока ежедневно.



Зачем сегодня туристы приезжают на ферму к Кописки? Во-первых, чтобы поближе познакомиться с историей семьи, которая уже стала популярной, во-вторых – отдохнуть от ритма мегаполиса, надышаться свежим воздухом и, разумеется, попробовать фермерские продукты.

Главный корпус Усадьбы Кописки «Богдарня» – выполненная в классическом русском стиле усадьба XIX века, состоящая из 20 номеров 4-х категорий.

Интерьер Усадьбы Кописки наполнен подлинными предметами русской усадебной культуры, а также антикварной мебелью и картинами в жанре соцреализма. В отделке использованы исключительно натуральные материалы, подчеркивающие экологию места. Из окон открывается живописный вид на пойму реки Клязьма и приусадебную территорию.

Летом 2023 года на территории усадьбы был открыт корпус «Пятый двор» с 16 номерами, отдельной стойкой ресепшн, лобби и игровой комнатой, которая может использоваться как площадка для проведения частных мероприятий. Для ценителей уединенного отдыха на берегу озера доступно для проживания 2 небольших дома с собственными мини-кухнями и террасами. В ближайшее время также будет открыт двухэтажный дом с полноценной кухней и несколькими спальнями.

Реклама

В центральной части всей усадьбы расположено стилизованное многофункциональное пространство – «Колхозный клуб», включающее ресторан классической русской кухни с двумя большими залами, концертную площадку и панорамную круглогодичную террасу, из окон которой открывается живописный вид на ландшафт территории.

Свое название клуб получил неслучайно. Владельцы комплекса с уважением относятся к истории. Именно поэтому расположенный в здании бывшего коровника клуб содержит атрибутику советского времени и настоящие артефакты в виде трактора ДТ-20 Харьковского тракторного завода, пулемета Максим, телефонов военной связи советских времен, антикварной коллекции фонарей (от масляных до керосиновых), оригиналов эскизов картин студии Грекова, написанных во время Второй мировой войны, автомобиля УАЗ-69 1956 года выпуска — любимого внедорожника всех председателей колхозов.

В меню кухни ресторана – русские блюда, которые тут готовят по старинным рецептам, используя продукты, произведенные на ферме – щи, борщ, уха, скоблянка, бефстроганов, ягодные морсы и другие.



Стейки готовят по европейской технологии сухой выдержки в сертифицированном цехе (мясо проходит камеру сухого созревания и разделывается вручную), а котлеты для бургеров – из выдержанного мяса (dry age).



Особое место в меню занимают сыры. На ферме их делают по рецептам, которые создает сам Джона – и это, пожалуй, обязательный пункт программы для каждого гостя отеля.