Где отдыхают российские пенсионеры?

Одно из самых популярных туристических направлений среди пожилый россиян — Республика Алтай.

Город-курорт Белокуриха в Алтайском крае входит в топ российских направлений среди пенсионеров. Таким мнением поделилась эксперт в путешествиях Наталия Ансталь. По словам тревел-блогера, Белокуриха славится хорошей базой санаториев, а российские пенсионеры любят совмещать приятное с полезным, поэтому предпочитают отправляться в места с лечебными и оздоровительными процедурами.

Белокуриха, Алтайский край. Вид на город с горы Церковка Фото: Антон Денисенко / Wikimedia Commons

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Помимо Алтайского края, пожилые жители России также с удовольствием посещают Минеральные Воды, Ессентуки и Пятигорск, отметила Ансталь. Любителям пляжного отдыха порекомендовали рассмотреть Адлер, Анапу и Геленджик. Но если путешественники в возрасте захотят совместить отдых у моря с посещением экскурсий, то лучше всего для этого подойдет Калининград, а если туристы не захотят тратить много времени на дорогу – то Санкт-Петербург, считает эксперт.

«Экскурсионные туры в целом в России очень любят, поскольку людям не нужно переживать о том, куда сходить, как туда добраться. У них уже все оплачено и их повсюду возят, все показывают, – заметила путешественница. — Поэтому, в частности, у пенсионеров, пользуются спросом Казань, Золотое кольцо, Ярославль и Кострома».