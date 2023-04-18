Отдых с видом на солнечный город. Где поселиться в центре Сочи?

Рассказываем про Cosmos Sochi Hotel , который подойдет, как любознательным туристам, так и деловым путешественникам.

Для кого

Тут вам и высокий уровень сервиса, вся необходимая инфраструктура (от современного фитнеса до конференц-зала), транспортная доступность, а еще – близость к морю и живописный вид из окна. Именно поэтому нет какой-то отдельной категории постояльцев, которым Cosmos Sochi Hotel подойдет больше всего: тут одинаково комфортно будет, как туристам, которые приехали посмотреть достопримечательности, так и деловым путешественникам, которым нужно провести мероприятие или переговоры.

153 номера разработанные ведущими дизайнерами, которые учли, как эстетические потребности постояльцев, так и чисто практические. В номерах продумано все до мелочей – так, чтобы отдыхать было максимально комфортно. Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть вид из окна – солнечный Сочи, как вдохновляющая картина.

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Что еще? Ну, например, современный фитнес-зал, оснащенный новыми тренажерами: у вас будут все возможности держать себя в форме (зал, кстати, работает 24 часа).

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть ресторан 4STARS. Здесь авторские завтраки, приготовленные с использованием натуральных продуктов, а на обед и ужин можно попробовать лучшие блюда европейской кухни. Планы на вечер: заглянуть в местный бар на бокал вина (выберете себе напиток по вкусу из внушительной барной карты).