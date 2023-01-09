Где россияне отдыхают в январе?

OneTwoTrip назвал самые популярные направления в начале 2023 года.

Больше половины россиян в январе полетят (или уже слетали) в Москву и Сочи, а самым популярным зарубежным направлением оказалась Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты изучили поисковые запросы с вылетом в период с 1 по 31 января. Оказалось, что 55% путешественников интересуются российскими городами, остальные рассматривают заграничные страны.

«Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: нее приходится 20,5% запросов пользователей сервиса. На втором месте Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7 400, 7 000 и 7 500 рублей соответственно», — рассказали в сервисе.

Панорама с Исаакиевского собора, Санкт-Петербург Фото: Unsplash

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Также в список популярных городов России вошли Минеральные Воды (билет туда на одного обойдется в среднем в 6 600 рублей), Калининград (7 800 рублей), Казань (7 200 рублей), Екатеринбург (8 500 рублей), Махачкала (7 500 рублей), Уфа (8 100 рублей) и Новосибирск (9 600 рублей).

Зеленоградск, Калининградская область Фото: Илья / фотохостинг rtraveler.ru

Из заграничных направлений россияне предпочитают Турцию, Армению и Таиланд. Так, 12,5% поисковых запросов приходится на Стамбул (улететь туда из Москвы можно за 15 300 рублей с человека, если удачно «поймать» билеты), 6,5% — на Ереван (12 600 рублей), 5,7% — на Пхукет (от 57 800 рублей).

Чуть менее популярными оказались Анталья (средняя стоимость билета из Москвы — 15 300 рублей), Дубай (30 000 рублей), Бангкок (49 600 рублей), Ташкент (13 200 рублей), Душанбе (24 700 рублей), Баку (18 000 рублей) и Ош (12 000 рублей).