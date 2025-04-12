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Где самые красивые закаты? Рейтинг экспертов

Где самые красивые закаты? Рейтинг экспертов

В топе оказалась Турция.

Всем любителям делать романтичные фотографии на закате стоит присмотреться к этому списку: американская страховая компания AllClear составила рейтинг локаций, где заход солнца за горизонт обещает быть незабываемым. 

Для этого в фирме составили список из 100 самых популярных «закатных» локаций, а потом потом оценили их по ключевым критериям, включая погодные условия и количество упоминаний в социальных сетях. Рейтингом поделились в «Вестнике АТОР». 

Первое место в списке заняла знаменитая Каппадокия: это место в Турции известно среди любителей фестивалей воздушных шаров и даже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Наблюдать за закатом во время полета на воздушном шаре здесь можно практически круглый год, а окружающие скальные образования сделают этот момент ещё более захватывающим. 

Фото: azlarov / Unsplash
Каппадокия

Второе место досталось району Вайкики на Гавайях, которое прославилось возможностью беспрепятственно наблюдать красочные закаты с видом на океан.

На третьей позиции опять США: национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне славится не только своим эффектным и глубоким каньоном, но и отличными кадрами оттуда: во время захода солнца скалы словно заливает золотом. 

Фото: Joris Visser / Unsplash

Также в рейтинг вошли следующие локации:

  • Монолит Айерс-Рок (Австралия), который во время заката словно становится кроваво-красным.
  • Национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге (США).
  • Тадж-Махал (Индия).
  • Площадь Микеланджело во Флоренции (Италия).
  • Пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
  • «Дом Солнца» (Haleakalā) на Гавайях (США).
  • Холм «Трон Артура» (Arthur’s Seat) в Эдинбурге (Шотландия).
  • Улувату, Бали (Индонезия).
  • Бурдж-Халифа, Дубай (ОАЭ).
  • Сады Трокадеро, Париж (Франция).
  • Дуомо, Милан (Италия).

Российские закаты не уступают мировым! Вы можете доказать это, загрузив снимки красочных заходов солнца со всех уголков России на наш фотохостинг. Вот несколько ярких фотографий от наших подписчиков: 

Фото: Сергей Андреев / фотохостинг Russian Traveler
Фото: Дмитрий Сохин / фотохостинг Russian Traveler
Фото: Александр Лаврентьев / фотохостинг Russian Traveler
Фото: Елена Кондакова / фотохостинг Russian Traveler

Северо-Чуйский хребет на Алтае в цветах заката.

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