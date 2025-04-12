Где самые красивые закаты? Рейтинг экспертов

В топе оказалась Турция.
Всем любителям делать романтичные фотографии на закате стоит присмотреться к этому списку: американская страховая компания AllClear составила рейтинг локаций, где заход солнца за горизонт обещает быть незабываемым.
Для этого в фирме составили список из 100 самых популярных «закатных» локаций, а потом потом оценили их по ключевым критериям, включая погодные условия и количество упоминаний в социальных сетях. Рейтингом поделились в «Вестнике АТОР».
Первое место в списке заняла знаменитая Каппадокия: это место в Турции известно среди любителей фестивалей воздушных шаров и даже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Наблюдать за закатом во время полета на воздушном шаре здесь можно практически круглый год, а окружающие скальные образования сделают этот момент ещё более захватывающим.
Второе место досталось району Вайкики на Гавайях, которое прославилось возможностью беспрепятственно наблюдать красочные закаты с видом на океан.
На третьей позиции опять США: национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне славится не только своим эффектным и глубоким каньоном, но и отличными кадрами оттуда: во время захода солнца скалы словно заливает золотом.
Также в рейтинг вошли следующие локации:
- Монолит Айерс-Рок (Австралия), который во время заката словно становится кроваво-красным.
- Национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге (США).
- Тадж-Махал (Индия).
- Площадь Микеланджело во Флоренции (Италия).
- Пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
- «Дом Солнца» (Haleakalā) на Гавайях (США).
- Холм «Трон Артура» (Arthur’s Seat) в Эдинбурге (Шотландия).
- Улувату, Бали (Индонезия).
- Бурдж-Халифа, Дубай (ОАЭ).
- Сады Трокадеро, Париж (Франция).
- Дуомо, Милан (Италия).
Российские закаты не уступают мировым! Вы можете доказать это, загрузив снимки красочных заходов солнца со всех уголков России на наш фотохостинг. Вот несколько ярких фотографий от наших подписчиков: