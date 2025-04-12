Где самые красивые закаты? Рейтинг экспертов

В топе оказалась Турция.

Всем любителям делать романтичные фотографии на закате стоит присмотреться к этому списку: американская страховая компания AllClear составила рейтинг локаций, где заход солнца за горизонт обещает быть незабываемым.

Для этого в фирме составили список из 100 самых популярных «закатных» локаций, а потом потом оценили их по ключевым критериям, включая погодные условия и количество упоминаний в социальных сетях. Рейтингом поделились в «Вестнике АТОР».

Первое место в списке заняла знаменитая Каппадокия: это место в Турции известно среди любителей фестивалей воздушных шаров и даже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Наблюдать за закатом во время полета на воздушном шаре здесь можно практически круглый год, а окружающие скальные образования сделают этот момент ещё более захватывающим.

Каппадокия Фото: azlarov / Unsplash

Второе место досталось району Вайкики на Гавайях, которое прославилось возможностью беспрепятственно наблюдать красочные закаты с видом на океан.

На третьей позиции опять США: национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне славится не только своим эффектным и глубоким каньоном, но и отличными кадрами оттуда: во время захода солнца скалы словно заливает золотом.

Реклама

Фото: Joris Visser / Unsplash

Также в рейтинг вошли следующие локации:

Монолит Айерс-Рок (Австралия), который во время заката словно становится кроваво-красным.

Национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге (США).

Тадж-Махал (Индия).

Площадь Микеланджело во Флоренции (Италия).

Пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Дом Солнца» (Haleakalā) на Гавайях (США).

Холм «Трон Артура» (Arthur’s Seat) в Эдинбурге (Шотландия).

Улувату, Бали (Индонезия).

Бурдж-Халифа, Дубай (ОАЭ).

Сады Трокадеро, Париж (Франция).

Дуомо, Милан (Италия).

Российские закаты не уступают мировым! Вы можете доказать это, загрузив снимки красочных заходов солнца со всех уголков России на наш фотохостинг. Вот несколько ярких фотографий от наших подписчиков: