Где сейчас Федор Конюхов?

Российский путешественник в одиночку отправился покорять Южную Атлантику на весельной лодке. Держим в курсе, что с ним происходит.

Фёдор Конюхов продолжает многодневный путь к мысу Люин в Западной Австралии. Путешествие началось 5 декабря в проливе Дрейка и продлится более 200 дней.

Сейчас он находится в Индийском океане, его последние известные координаты: 43’45 южной широты и 34’00 восточной долготы.

С конца января россиянин боролся в Южной Атлантике с сильными штормами. 8-метровые волны переворачивали весельную лодку «Акрос» множество раз, она пережила несколько поломок, а сам 73-летний россиянин чувствовал себя изможденным.

Последние известные координаты Фёдора Конюхова на 24 февраля Фото: gps-coordinates

11 февраля Конюхов пересек долготу мыса Игольного в ЮАР. К сожалению, непогода продолжила преследовать российского путешественника и здесь: порывы ветра измерялись 35-40 узлами, а волны достигали 7-8 метров. В штабе рассказали, что во время штормов путешественник старался держаться «в районе 45 градуса южной широты и позиционировать себя в северо-западном секторе циклонов», чтобы его лодку не унесло в сторону Антарктиды.

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«Волны – горы, лодка переворачивалась много раз, я уже сбился со счету сколько раз. Но каждый раз возвращалась на ровный киль», — отметил Конюхов во время разговора с командой по спутниковому телефону 15 февраля.

Несколько дней назад погода в этой части океана начала стабилизироваться.

24 февраля путешественник наконец-то смог связаться с экспедиционным штабом по видеосвязи и рассказать о своем самочувствии и состоянии лодки.

«У меня все хорошо. Лодка начинает уставать, потихоньку сыпется все и выходит из строя», – отметил Конюхов во время разговора.

«Все разъёмы USB для зарядки – окислились, здесь сырость и влажность стопроцентная».

Среди других перечисленных Конюховым поломок: сломанное весло (впервые за все его походы), подтекающий опреснитель морской воды, быстро разряжающиеся аккумуляторы и несколько сорванных ветроуказателей.

Путешественник также пожаловался на заканчивающуюся «вкусную» провизию – сублимированных продуктов достаточно, а вот печенье и другие мучные вкусности почти на исходе. Сейчас Конюхов находится на 83 дне своего путешествия и готовится к встрече с островами Принс-Эдуарда, первыми на своем пути за более чем два месяца. Впереди путешественника ждёт ещё более сотни дней плавания и около 7000 км до пункта назначения.