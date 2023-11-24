Где в России посмотреть северное сияние?

«Яндекс Путешествия» назвали пять самых удачных мест.

Северное сияние — одно из самых красивых природных явлений. Его можно наблюдать с осени по весну в северных краях планеты. К счастью, в России немало городов, вблизи которых сияние возникает не так уж и редко. Сервис «Яндекс Путешествия» составил для Russian Traveler топ популярных локаций, куда можно отправиться, чтобы поймать северное сияние.

1. Архангельск

Северное сияние вызывают заряженные частицы солнечного ветра, которые прорываются в магнитное поле Земли, где встречаются с молекулами воздуха. Так в верхних слоях атмосферы на высоте около 100 км образуется причудливое разноцветное свечение. Его нередко наблюдают жители Архангельска — в самом городе сияние не очень хорошо видно, но иногда можно поймать с набережной. Чтобы увидеть более яркие вспышки, стоит переместиться на север области, например, в Северодвинск. Местные жители и экскурсоводы могут помочь найти правильное место для наблюдения за сиянием.

Как добраться:

Самолет — самый быстрый вариант для путешествия в Архангельск. Дорога из Москвы занимает всего два часа. В ноябре авиабилет Москва – Архангельск стоит от 11 100 рублей в одну сторону. До Северодвинска из Архангельска можно доехать за час на поезде, билет будет стоить от 1 070 рублей.

Где остановиться:

В Архангельске можно переночевать в отеле по цене от 2 073 рублей за ночь. Цены на гостиницы в Северодвинске начинаются от 1 669 рублей.

2. Воркута

Как правило, лучше всего северное сияние видно на широте 67–70°. Именно в этой зоне находится Воркута, поэтому заветное свечение видно даже в черте города, начиная с конца августа. Но нужно быть готовым к тому, что это в прошлом основанный геологами рабочий поселок, который сегодня стал своего рода музеем архитектуры под открытым небом, и развлечений в городе мало. Также сияние можно увидеть в Сыктывкаре, но все же лучше наблюдать это уникальное природное явление подальше от населенных пунктов.

Как добраться:

Билет на поезд Москва — Воркута стоит от 2 402 рублей в одну сторону. Однако путь будет долгим, в поезде придется провести двое суток.

Где остановиться:

Гостиниц в Воркуте не так много (потому бронировать номер лучше заранее), стоимость ночи начинается от 4 453 рублей.

Фото: Дмитрий Рак

3. Петрозаводск

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В Карелии можно застать северное сияние, начиная с сентября, но самые яркие вспышки встречаются в зимние месяцы. Лучше всего наблюдать явление на окраине города, где не мешает свет от фонарей и окон. Чем меньше световое загрязнение, тем отчетливее видно зелено-фиолетовое свечение.

Многие советуют ехать за сиянием в национальный парк Паанаярви или еще дальше, в карельскую деревню Нильмогуба у Белого моря — в этих краях также можно заняться рыбалкой, дайвингом и даже увидеть белух.

Как добраться:

На Самолете из Москвы до Петрозаводска можно долететь всего за полтора часа, стоимость билета в ноябре стартует от 5 611 рублей.

Где остановиться:

Ночь в Петрозаводске в хостеле будет стоить от 1 500 рублей, в гостинице — от 1 600 рублей.





Северное сияние над куполом в Мурманской области Фото: Дмитрий Рак

4. Териберка

Мурманскую область принято считать главным направлением для охотников за северным сиянием. В основном все едут ловить его в Териберку — это небольшое рыбацкое село на берегу Баренцева моря. Из менее популярных локаций — маленький поселок Лиинахамари и село Видяево. Северное сияние в этих краях можно наблюдать с конца августа до начала апреля. Ближе к зиме шансов увидеть его больше, поскольку полтора месяца на полуострове царит идеальная для наблюдений полярная ночь. Однако стоит понимать, что зимой в окрестностях города бывают довольно суровые морозы.

Как добраться:

Авиабилет Москва — Мурманск в ноябре стоит от 3 705 рублей, перелет займет 2-3 часа. Далее до села Териберка из Мурманска можно доехать на автобусе №241, стоимость билета нужно будет уточнить у местных перевозчиков.

Где остановиться:

Несмотря на то, что село достаточно небольшое, вариантов размещения здесь много. Самый бюджетный вариант — кемпинг по цене от 3 200 рублей за ночь.

5. Оймякон

Оймякон также находится на нужной широте, однако в этих краях будет значительно холоднее. Не зря Оймякон также называют полюсом холода. Город привлекает не только тех, кто хочет увидеть северное сияние, но и туристов-экстремалов, желающих прочувствовать на себе сорокоградусные — а иногда и шестидесятиградусные — морозы. Поездку можно также совместить с ледовой рыбалкой, северной баней и визитом на ферму по разведению мохнатых якутских лошадей. Если повезет, можно встретить эвенов, которые кочуют со стадами северных оленей.

Как добраться:

Лучше всего отправляться в Оймякон в тур с гидом. Как правило, трансфер в таком случае отходит от Якутска. Самый бюджетный вариант перелета из Москвы с пересадками будет стоить от 13 626 рублей. Билет на прямой рейс обойдется дороже, от 20 280 рублей.

Где остановиться:

Отелей в Оймяконе нет, но гиды иногда договариваются о ночлеге для туристов с местными жителями. В Якутске можно остановиться в хостеле по цене от 700 рублей за ночь или от 3 000 рублей в гостинице.