Гендиректор «Аэрофлота» допустил появление беспилотных самолетов

Такие технические возможности появятся по мере развития искусственного интеллекта.

В будущем возможно появление беспилотных самолетов — об этом рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире канала «Россия 1». По словам Александровского, такие технические возможности появятся по мере развития искусственного интеллекта.

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«Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра, но в каком-то обозримом будущем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» решила избавиться от бизнес-класса в нескольких самолетах из-за нехватки бортов. Прежде всего это коснется рейсов на популярных курортных направлениях.