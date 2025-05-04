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Гигантская пробка машин по дороге в Крым на майские. Что делать?

Гигантская пробка машин по дороге в Крым на майские. Что делать?

Перед Крымским мостом скопились сотни автомобилей, а ожидание в пробке затянулось на несколько часов. Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбирать альтернативные маршруты и объяснил причину ситуации.

Что произошло? Утром 1 мая у Крымского моста образовались серьезные заторы. К 11:00 по московскому времени в очереди на въезд к переправе скопилось максимальное количество транспорта — примерно 2,7 тысячи автомобилей. К 16:00 со стороны Тамани в ожидании прохода через мост стояли 1904 машины, водителям приходилось ждать около четырех часов. Со стороны Керчи в очереди находилось 430 автомобилей, и время ожидания составляло порядка двух часов. Как это все объясняют эксперты? Из-за закрытия ряда пляжей на побережье Краснодарского края и прекращения работы южных аэропортов основной поток путешественников идет через Крымский мост.

«По данным наших участников, спрос на отдых в Крыму вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Вся инфраструктура региона готова к приему туристов», — отметили в РСТ. В организации также порекомендовали туристам рассмотреть другие пути въезда на полуостров — наземные маршруты и железную дорогу.

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