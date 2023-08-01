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№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: Встречайте победителей!
Июльский фототурнир: Встречайте победителей!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: Встречайте победителей!
Июльский фототурнир: Встречайте победителей!

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Главная проблема отельного бизнеса в России: рассказывает эксперт

Фото: Unsplash

Про главные вызовы и сложности, с которыми сталкивается российский отельный бизнес специально для Russian Traveler рассказала Ольга Кирюшина — генеральный менеджер курорта Miracleon

«Один из основных вызовов, с которым мы вынуждены наиболее часто сталкиваться – это персонал. И в данном случае речь идет не о количестве, а о квалификации специалистов. Мы можем найти много новых сотрудников, но, к сожалению, большинство из них приходится обучать с нуля.

При этом учиться и проходить стажировки готовы далеко не все. У пятизвездочных отелей есть свои определенные высокие требования к подготовке персонала. И достаточно весомая часть потенциальных сотрудников отсеивается из-за них, выбирая отели, где требований к кандидатам меньше.

Поэтому нам, как крупному и развивающемуся курорту, хочется, чтобы профильные учебные заведения готовили квалифицированные кадры для работы в отелях. Которые не просто изучали теорию с книгой за партой, а проходили практику в разных должностях и отделах и уже понимали, какая сфера им ближе. Такие люди точно знают, как работает гостиничный бизнес изнутри. Тем самым, при трудоустройстве у них появляется больше мотивации влиться в команду и следовать корпоративным ценностям».

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