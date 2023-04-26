Главный аэропорт Ямайки столкнулся с проблемами из-за массового наплыва туристов

Нехватка кадров и массовый приток туристов привели к огромным очередям в крупнейшем аэропорту Ямайки.

Министр туризма Ямайки Эдмунд Бартлетт заявил, что в период с января по март в международный аэропорт «Сангстер» в Монтего-Бэй прибыло 1,18 миллиона человек, что на 94% больше, чем за тот же период 2022 года.

Общее количество, о котором сообщил Бартлетт, также является рекордно высоким для туристического сезона на Ямайке.

Массовый скачок числа туристов привел к «длинным очередям и многочасовым ожиданиям», и Бартлетт сообщил, что чиновники пытаются ускорить процесс с помощью более совершенных технологий, чтобы избавиться от необходимости заполнять документы по прибытии.

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«Восстановление туристического потока проходит быстрее, чем ожидалось, и во всем мире аэропорты испытывают трудности, потому что многие работники не вернулись после пандемии», – Эдмунд Бартлетт.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил, что в аэропорту «Сангстер» в настоящее время осуществляет проект модернизации и расширения стоимостью 70 миллионов долларов, который планируется завершить к 2025 году, что, по его словам, «сделает Ямайку более конкурентоспособной по сравнению с другими странами региона».

Проект модернизации аэропорта является частью плана Министерства туризма по увеличению туризма до более чем пяти миллионов посетителей в год к 2025 году, что на 35 процентов больше, чем 3,7 миллиона путешественников, прибывших в 2022 году.

В рамках модернизации взлетно-посадочная полоса аэропорта будет удлинена, иммиграционный зал и зал вылета будут расширены, а также будет установлено не менее 60 новых киосков самообслуживания.