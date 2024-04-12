Горные приключения с Jaecoo J7

Огромный телескоп, стоящий высоко в горах, перевал, затянутый туманом, и горнолыжный курорт мирового уровня: мы отправились в Архыз, чтобы протестировать новый полноприводный кроссовер Jaecoo J7. Рассказываем, как все было.

Архыз для многих из нас давно перестал быть популярной маркой питьевой воды, источник которой находится на высоте больше тысячи метров над уровнем моря в Архызском ущелье.



Сегодня это известный горнолыжный курорт, популярный у туристов, впрочем, не только зимой, но и в остальные времена года. Наше путешествие в Архыз началось в Ростове-на-Дону, откуда мы выехали рано утром на полноприводном кроссовере Jaecoo J7.

Наш маршрут пролегал сначала по трассе М-4 Дон, с которой в районе станицы Павловская Краснодарского края мы съехали на федеральную автодорогу Р-217 Кавказ. По ней мы добрались до Армавира. Здесь свернули в сторону Кавказского хребта, а после Лабинска выехали уже на региональную дорогу, которая и привела нас в Карачаево-Черкессию.

Дорога до станицы Зеленчукская протяженностью 520 км прошла незаметно во многом благодаря автомобилю: Jaecoo J7 из тех машин, в которых приятно быть за рулем: удобная посадка, отличная шумоизоляция, в меру жесткая подвеска, информативный и упругий руль.

До курорта Архыз нам оставалось всего пятьдесят километров, но на пол пути мы решили остановиться в поселке Нижний Архыз. Он стал знаменитым на весь мир в середине 1970-х годов, когда начал работу Большой Телескоп Альт-азимутальный, сокращенное название которого – БТА. Это крупнейший не только в России, но и в Евразии оптический телескоп с диаметром главного монолитного зеркала шесть метров.



После своей постройки он почти два десятка лет был самым большим телескопом в мире. БТА расположен на вершине горы Семиродники высотой 2100 метров над уровнем моря. Место было выбрано не случайно — это самая идеальная локация в России для астрономических наблюдений: порядка трехсот безоблачных дней в году и оптимальная удаленность от крупных городов и промышленных объектов.

Дорога, проложенная от Нижнего Архыза до телескопа-гиганта, представляет собой захватывающий серпантин протяженностью 15 километров с идеальным асфальтовым покрытием. Пусть и за столь короткий промежуток, но нам удалось понять, что полноприводный Jaecoo J7 вполне удобен для таких дорог.



Кроме того, в этом автомобиле есть возможность настроить чувствительность педали тормоза и эффективность торможения: один из двух режимов удобен в городском трафике, второй полезен как раз на горных трассах, так как позволяет после скоростного отрезка интенсивно оттормаживаться перед поворотом.

БТА входит в состав специальной астрофизической обсерватории РАН, на счету которой есть еще несколько телескопов, один из которых – тоже весьма уникальный. Речь о РАТАН-600, крупнейшим в мире радиотелескопе с рефлекторным зеркалом диаметром 600 метров.



Оба телескопа можно посетить в рамках экскурсий, которые проводятся ежедневно с девяти утра до трех дня. Открыт здесь и планетарий, где для показа предлагаются несколько полнокупольных программ, создающих ощущение присутствия и полного погружения при просмотре. Среди предлагаемых для просмотра фильмов — «Солнце и жизнь Земли» и «Галактика и ее население»

Другой взгляд на горы – не «космический», а вполне земной, предоставляет курорт Архыз, где построен современный горнолыжный кластер с большим количеством спусков и канатных дорог — как на южном, так и на северном склонах ущелья. Сезон здесь длится с декабря до апреля, есть трассы для новичков и профи, предусмотрено вечернее катание. Работает прокат и камеры хранения, доступны профессиональные инструкторы для взрослых и детей.



Гастрономические запросы на курорте удовлетворяют многочисленные уютные заведения локальной карачаевской кухни, где предлагаются домашняя колбаса кыйма, наваристая шорпа с кукурузными галушками, медовый десерт коут джумакла и, конечно же, знаменитые карачаевские хычины — с мясом, с сыром, с картофелем. В каждом ресторанчике хычины готовят по своему особенному рецепту, настаивая, что он и есть тот самый «настоящий» рецепт, по которому издревле готовили эти пироги.

Горнолыжному досугу в Архызе есть весьма достойная альтернатива в виде прогулок на вездеходах и снегоходах, которые позволяют увидеть удивительную местную природу в ее первозданном виде – ведь в этом уголке Кавказа сохранились древние реликтовые формы растительности. Впрочем, ее стоит исследовать уже в теплое время года, заказав экскурсии по окрестности на квадроциклах или лошадях.



Но в любой сезон захватывающим приключением станет полет на параплане: с высоты можно увидеть много красот, включая знаменитый перевал Пхия, до которого совсем недавно построили асфальтовую дорогу.

За перевалом же дорога по-прежнему грунтовая, по ней мы и отправились прокатиться на нашем Jaecoo J7. Этот полноприводный кроссовер обеспечивает вполне комфортную поездку по гравийной трассе, а параметры его геометрической проходимости обеспечивают возможность преодолевать изрядных размеров канавы. Но скоро все их заасфальтируют – дорогу проложат до небольшого села Пхия.



Уже много лет поговаривают, что через горный туннель под кавказскими горами трасса позволит доехать до другого знаменитого курорта — Роза Хутор. Ждем! Пожалуй, это будет хороший повод снова отправиться в путешествие.