Гостеприимный Петербург – всесезонный город для путешествий

Санкт-Петербург завершает 2022 год на высокой ноте: семь миллионов гостей, присутствие во всевозможных внутренних рейтингах, лидерство в ключевых направлениях туризма. Очевидно, что за этими достижениями стоит большая работа. Расспросили председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева об основных моментах этой деятельности.

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Сергей Корнеев председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Несмотря на все вызовы, Санкт-Петербург вновь подтвердил статус туристской столицы России и мирового туристского центра. За 11 месяцев город принял уже более 7 млн гостей. Это почти на миллион больше, чем за весь прошлый год. Туристы стали чаще ходить в музеи, театры и на выставки, больше тратить в ресторанах и кафе. Таким образом, туристская сфера пополнила экономику Петербурга более чем на 250 млрд рублей. Также радует высокая загрузка отелей: например, в ноябре она составила около 60%, что для осенне-зимнего сезона является хорошим показателем.



Эти позитивные и очень важные для петербургской туриндустрии тренды – результат общих командных усилий Комитета по развитию туризма и его подведомственных учреждений: Конгрессно-выставочного бюро, Городского туристско-информационного бюро, Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма.



Так, благодаря активной деятельности Городского туристско-информационного бюро Северная столица была представлена в Гонконге, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Казахстане и Азербайджане. В свою очередь, наш город посетили представители туриндустрии Индии, Вьетнама, Аргентины, Турции, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна и Кувейта.



Петербург лидирует в привлечении медицинских туристов, и во многом это заслуга Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма — единственного специализированного учреждения такого рода в России. Город на Неве вошел в десятку регионов, где россияне чаще всего отдыхают в санаториях. Ценится Санкт-Петербург и среди иностранных медицинских туристов: только за первые 10 месяцев 2022 года в городе побывало более 90 тыс. таких гостей, а услуг им было оказано на сумму свыше 450 млн рублей.

Фото: Виталий Карпович

– В этом году деловой туризм вошел в топ-5 причин для посещения Петербурга. Это успех?



– Да, и это очень важный результат. Бизнес-гость во время поездок и командировок в среднем тратит в 3-4 раза больше, чем обычный турист. Сфера делового туризма наименее подвержена воздействию сезонного фактора, поэтому развитие этого направления – стратегическая задача, которую решает Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга.



Петербург предоставляет безграничные возможности для проведения конгрессно-выставочных мероприятий, а каждый рубль, вложенный в организацию таких мероприятий, приносит порядка 8 рублей в бюджет города.



В связи с текущей международной обстановкой большинство привлеченных мероприятий в регионах было отменено, но Санкт-Петербургу все же удалось укрепиться на верхней строчке рейтинга ICCA и стать первым среди российских городов по числу проводимых деловых мероприятий. А Конгрессно-выставочное бюро было объявлено победителем в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации» ежегодной профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award 2022.

Фото: Виталий Карпович

– Внутренний турпоток в Петербург уже превзошел доковидные показатели 2019 года. За счет чего это произошло?



– Важное влияние оказали туристический кешбэк и масштабная информационная кампания по продвижению туристского потенциала Северной столицы в российских регионах, включающая среди прочего роуд-шоу в городах Поволжья, Урала и Сибири, пресс-туры для СМИ. В ноябре туристические предложения Санкт-Петербурга были представлены в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.



Мы рассказываем о гостеприимном Петербурге и его событиях не только в ходе маркетинговых мероприятий, но и на городском туристском портале Visit Petersburg, а также в социальных сетях. В Санкт-Петербурге постоянно происходит что-то интересное, и мы стремимся максимально оперативно и исчерпывающе донести эту информацию до гостей и горожан.

Фото: Анастасия Мазуреева

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– Событий, фестивалей и культурных проектов в уходящем году в Петербурге было очень много. Какие из них вошли в ваш личный топ-3?



– Событийный туризм в этом году вошел в топ причин для посещения Петербурга и стал одним из основных «генераторов» турпотока – доля этого вида туризма в городе выросла в четыре раза.

Событий действительно было очень много. Пожалуй, я бы выделил фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который стал частью двухдневного фестиваля «Столица водного туризма» и вошел в «Книгу рекордов событийного туризма России» как самое крупное мероприятие такого рода в Европе. В тройке самых запоминающихся также проект «Открытие летнего туристского сезона в Санкт-Петербурге – 2022» и культурно-просветительский фестиваль «Санкт‑Петербург – столица Всероссийского дня туризма».



Событийные проекты Петербурга получили национальное признание. Например, фестиваль «Санкт-Петербург – столица Всероссийского дня туризма» назван «Национальным событием 2022 года» в рамках премии Russian Event Awards, а фестиваль сапсерфинга взял Гран-при в номинации «Лучшее театрализованное представление и карнавал».

Фото: Виталий Карпович

– Как развивается сотрудничество Санкт-Петербурга и Москвы в области привлечения туристов?



– Проект «Два города — миллион впечатлений» объединяет Москву и Петербург в единое туристическое направление, которое включает в себя более 40 различных тематических предложений. Наша совместная маркетинговая кампания продолжается и выходит на новый уровень.



В ассортименте многих ведущих туроператоров есть комбинированные туры с посещением обоих мегаполисов. Появился маршрут «Современное искусство двух столиц», который знакомит туристов с актуальными трендами Санкт‑Петербурга и Москвы. Он охватывает самые популярные арт-пространства, арт-кафе, галереи. В течение двух дней путешественнику предлагается посетить четыре локации в каждом городе. В Петербурге — выставочно-гастрономическое пространство «Севкабель Порт» с видом на Финский залив, крупнейший в России музей современного искусства «Эрарта», лофт-проект «Этажи» с магазинами, выставками и кафе на крыше и панорамный ресторан на Петропавловской крепости. В Москве — Artplay, где можно посетить более 300 архитектурных центров и дизайн-бюро, «Винзавод» с галереями и лекториями, Музей русского импрессионизма с собранием коллекций российских художников конца XIX — начала XX века и ресторан, известный собственным производством сыров.



Добавлю, что этот маршрут стал одним из победителей IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший межрегиональный маршрут».

Фото: Виталий Карпович

– Что может предложить современный Петербург туристам, привыкшим к экскурсионной классике?



– Мы стараемся анализировать изменения профиля путешественников. Очевидно, многие туристы приезжают уже не в первый раз. Заметно расширяется география регионов, откуда прибывают наши гости. Изучая предпочтения индивидуальных туристов, мы видим, что растет внимание к разным объектам посещения, к тому, что мы называем «новой туристской географией», которая дополняет классический Петербург. Это новые общественные пространства и другие точки притяжения горожан и туристов — своеобразные современные «места силы» со своим архитектурным и художественным стилем, концептуальным наполнением и занятиями по интересам. Несмотря на все кажущиеся различия, их объединяет настоящая петербургская атмосфера, в которой любой гость может почувствовать себя петербуржцем.



О том, что современный Петербург нравится нашим гостям не меньше классического, говорит и высокий уровень их общей удовлетворенности поездкой: 92% туристов оценили уровень гостеприимства в Северной столице как «высокий или очень высокий», что на 7% выше показателя за предыдущий год.

Фото: Виталий Карпович

– Чем Петербург порадует и удивит туристов этой зимой?



– Рождественская ярмарка на Манежной площади, уже ставшая традиционной, будет ждать гостей с 17 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. В этом году ярмарочное пространство будет оформлено в стилистике сказки «Щелкунчик». Впервые появится катальная горка между Певческим мостом и Дворцовой площадью.

Покататься можно не только с горки, но и на коньках — выбор катков в Петербурге очень большой. Например, можно отточить пируэты на берегу Финского залива — в «Севкабель Порту» на Васильевском острове или в новом общественном пространстве «Флагшток» около станции метро «Зенит». Любителям ретрофутуризма придется по душе большой каток в «Новой Голландии», а ценителей природы порадует катание в одном из самых красивых парков города — ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове.



За новогодним волшебством стоит отправиться в Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте — как и в прошлом году, здесь состоится фестиваль «Морская зимняя сказка».

Гостеприимный Петербург по праву можно назвать лучшим городом для путешествий в любое время года. Город на Неве дает возможность прикоснуться к истории столицы Российской империи и в то же время ощутить дыхание современного мегаполиса, увидеть классическую и новую туристскую географию. Любого гостя здесь ждут собственные неповторимые эмоции, а каждый следующий визит в Северную столицу обязательно подарит что-то новое, но неизменно петербургское. Добро пожаловать в Санкт-Петербург — город, где рождается хорошее настроение!