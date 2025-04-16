Гражданам Израиля запретили ездить на Мальдивы

Запрет распространяется даже на тех израильтян, у кого есть двойное гражданство.

Президент Мальдивской республики Мохамед Муиззу подписал запрет на въезд в страну держателям израильских паспортов в знак «решительной солидарности» с жителями сектора Газа, где продолжается военный конфликт. Израиль обвинили в «продолжающемся геноциде» против палестинцев.

Принятие запрета на Мальдивах обсуждалось ещё в июне 2024 года, но из-за бюрократических проволочек проект застопорился. В итоге в кабинете министров решили внести изменения в иммиграционный закон страны, чтобы и впрямь закрыть Мальдивы для граждан Израиля. Поправки включали в себя бан даже на въезд лиц с двойным гражданством. После долгих обсуждений закон получил одобрение от парламента страны и был принят на этой неделе.

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Запрет вступает в силу немедленно. На фоне новостей о введении ограничений министерство иностранных дел Израиля рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на популярный курорт.

Интересно, что власти Мальдив уже не в первый раз вводят запрет на поездки для граждан Израиля: дипломатические отношения между двумя государствами были приостановлены в 1974 год, затем снова потеплели в 1990-х годах, но снова осложнились в период разгорающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Израиль не входит в пятерку лидеров въездного туризма на Мальдивы: в топе турпотока остаются Китай, Италия, Индия, Россия и Великобритания. В первом квартале 2023 году Мальдивы посетило 4644 туриста, а в начале 2024 года эта цифра упала уже до 528 человек.

Также стало известно, что теперь в Израиль не получится въехать жителям Бангладеша: в новых заграничных паспортах граждан страны появилась отметка о том, что документ «действителен во всех странах мира за исключением Израиля». Это фактически запрещает бангладешцам посещать Израиль.