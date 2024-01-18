Греция введет климатический налог для туристов

Размер налога будет варьироваться в зависимости от категории гостиницы.

Власти Греции в этом году начнут взимать с туристов климатический налог, он заменит действующий гостиничный и будет действовать в высокий сезон – с марта по октябрь. Власти страны рассчитывают, что сбор станет хорошей финансовой поддержкой при оказании помощи во время стихийных бедствий.

Размер налога будет варьироваться в зависимости от категории гостиницы и составит от 1 до 4 евро за ночь. Так, за ночь в отеле 1 или 2* придется заплатить дополнительно 1,5 евро, прежде налог составлял 0,5 евро. Сбор за размещение в гостинице 3* составит 3 евро в сутки (ранее 1,5 евро), в отеле 4* – 7 вместо 3 евро. В пятизвездочных отелях придется дополнительно заплатить 10 евро в сутки (раньше 5 евро).

Уточняется, что климатический налог не включен в стоимость размещения, его надо оплатить на месте.

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При этом сохраняется туристический сбор и в низкий сезон. Он составляет от 0,5 до 4 евро в сутки с ноября по февраль.