Группу российских туристов освободили после 5 месяцев тюрьмы в Тунисе

В ноябре прошлого года 11 туристов из России были задержаны во время экскурсии в провинцию Кассерин.

В Тунисе освободили граждан России, которые ранее были задержаны во время прогулки вблизи объектов «чувствительной инфраструктуры» на приграничной с Алжиром территории. Власти обвиняли их в причастности к террористической деятельности.

Адвокат россиян сообщил, что после технической экспертизы и тщательного разбирательства, длившегося около 5 месяцев, обвинения не подтвердились. 11 граждан России были освобождены из печально известной тюрьмы Морнагия после постановления судьи. Когда россияне смогут вернуться, пока неизвестно. Официального комментария от посольства России в Тунисе пока не последовало.

Ранее мы рассказывали, как пропала группа российских путешественников. Это произошло после того, как туристы решили поселить развалины крупнейшего античного города Аммедара в селении Хайдара. Объект находится в провинции Кассерин вблизи границы с Алжиром, которая остается под строгим наблюдением военных ведомств Туниса из-за террористической угрозы.

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Во время экскурсии россияне перестали выходить на связь. Их родственники в России забили тревогу, после чего удалось установить, что туристов заподозрили в террористических намерениях и задержали.

Россиян отправили в тюрьму Морнагия, которая славится жестокими условиями содержания заключенных. Их близкие вместе с дипломатами продолжали бороться за освобождение россиян и пристально следить за их судьбой. В результате путешественников выпустили на свободу – не уверены, что в ближайшее время они захотят новых приключений.