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Грустного детеныша гориллы в футболке спасли в аэропорту Турции

Фото: AA Photo

Контрабандисты пытались вывезти его в деревянном ящике.

В аэропорту Стамбула нашли детеныша гориллы, одетого в футболку. Контрабандисты пытались перевезти его в деревянном ящике, пишет Daily Sabah.

Подозрительный груз, направляющийся из Нигерии в Таиланд, заметили таможенники. Они заглянули в ящик и обнаружили там детеныша западной равнинной гориллы. Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Детеныш выглядел очень грустным и голодным. Работники таможенной службы забрали его, накормили и передали Министерству сельского и лесного хозяйства. Его представители уже отчитались, что с маленькой гориллой все в порядке, за ней наблюдают и помогают восстановиться после пережитого стресса. Что будет с животным дальше, пока непонятно.

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