Хайкинг: как отправиться в однодневный поход и что для этого нужно

Хайкинг — разновидность пешего похода по гористой местности, только от обычного его отличает то, что он длится не более одного дня. Название произошло от английского слова to hike — ходить пешком для удовольствия. Как подготовиться к хайкингу и что взять с собой, чтобы получить от прогулки позитив, рассказывает Давид Кумаритов, эксперт Спортмастер PRO.

Как составить маршрут?

Однодневный поход — самый доступный вид пешего туризма: отправиться в него могут даже новички и дети. Главное — ответственно подготовиться и знать несколько важных правил.

Если вы начинающий любитель хайкинга и опыта в составлении маршрутов у вас нет, то лучше воспользоваться уже проверенными и готовыми треками. Они разработаны опытными туристами и учитывают все необходимые детали маршрута: его уровень сложности, протяженность, места отдыха. Найти их можно на специализированных ресурсах, форумах и в социальных сетях в сообществах, посвященных пешим походам.

Можно спланировать однодневный поход и самому. Для этого нужно изучить карты местности, рассчитать протяженность пути, прикинуть места остановки. Желательно, чтобы на вашем маршруте был водоем, река, озеро или другие источники воды.

Лучше, чтобы это были популярные туристические места — как правило, их легко найти в интернете. А вот дикие непролазные чащи и непроторенные горные тропы стоит избегать. Также трек не должен проходить по скалистым участкам и рядом с обрывами.

Фото: Unsplash

Как подготовиться к походу

Хотя хайкинг и предполагает непродолжительную однодневную прогулку, все же она проходит по пересеченной местности с обилием мелких препятствий. Поэтому потренироваться перед походом будет нелишним. Привести себя в форму помогут занятия дома или в зале: обычная разминка, зарядка, базовые упражнения с собственным весом. Такого среднего уровня физической подготовки вполне достаточно для того, чтобы насладиться величием гор и полюбоваться красотами природы. После того, как вы определитесь с маршрутом, изучите погоду и местность, составьте список необходимых вещей. Закачайте офлайн-карту местности в телефон и убедитесь, что все гаджеты исправны. Предупредите друзей или близких о вашем походе, договоритесь о времени, когда вы должны выйти на связь, чтобы в случае непредвиденной ситуации они могли вас найти. Также стоит зарегистрироваться в территориальном отделе МЧС — это можно сделать онлайн на сайте ведомства. В случае потери связи оперативная группа сразу начнет поиски в районе указанного маршрута.

Озеро Малое Батарейское, Териберка, Мурманская область. Фото: Тая / фотохостинг Rusian Traveler

Как одеться и что взять с собой

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Для однодневного похода специализированный инвентарь или профессиональная экипировка не понадобятся.

Из одежды пригодятся удобные базовые вещи: прогулочные джоггеры или спортивные штаны, футболка, кофта с длинным рукавом, толстовка или свитер, легкая мембранная куртка для защиты от ветра и непогоды. Соблюдайте принцип многослойности: базовый влагоотводящий слой (футболка, кофта), термосберегающий слой (флиска, толстовка), защитный слой (ветровка, куртка). Качественные базовые вещи предлагают, например, бренды Outventure, Columbia, Kailas, Northland.

Не забудьте головной убор от дождя или солнца, а также солнцезащитные очки.

В качестве обуви подойдут высокие кроссовки на жесткой рельефной подошве, трекинговые ботинки или обувь для хайкинга с верхом из мембранного материала, который пропускает воздух, но непроницаем для влаги. Специализированная обувь хороша еще и тем, что надежно фиксирует ногу, защищая от травм и растяжений. Если надеваете новую обувь, стоит заранее разносить ее перед походом. Обувь для хайкинга можно приобрести, например, от бренда Salomon.

Выбирая рюкзак, обращайте внимание на его удобство и прочность. Лучше покупать его не в интернете, а в офлайн-магазине, предварительно нагрузив и примерив. Для хайкинга вполне достаточно небольшого рюкзака объемом 20–30 литров. Из брендов можно рассмотреть рюкзаки у Outventure или Kailas.

Фото: Стас Царёв / фотохостинг Russian Traveler

Что взять с собой? Чек-лист воду, теплый чай в термосе, перекус;

при необходимости — газовую горелку (выбирайте модель на резьбовом подключении, поскольку цанговый ненадежен);

спички или зажигалку;

туристический коврик;

аптечку со средствами первой помощи: обезболивающее, кровоостанавливающие салфетки, бинты, эластичные бинты, препараты от аллергии, ожогов и отравлений, сердечные капли, пластырь;

пауэрбанк для телефона;

бумажные навигационные карты;

фонарик;

складной перочинный нож-мультитул;

средство от насекомых;

пакет для мусора;

в некоторых местностях пригодится средство от диких животных, например специальный перцовый спрей от медведя или фальшфейер.

Какие детали стоит учесть

Стоит оформить спортивную страховку перед походом: в экстренной ситуации вы не останетесь без медицинской помощи. В некоторых случаях возможна даже эвакуация с помощью вертолета.

Убедитесь в своих силах и в наличии всего необходимого снаряжения.

Никогда не стоит недооценивать природу. И в лесу, и в горах никто не застрахован от происшествий на 100%. Чтобы минимизировать риск, обязательно учитывайте климатические и природные условия местности.

Составьте трек в навигаторе и точно следуйте по маршруту, стараясь с него не сходить.

Если у вас небольшой опыт, идти в однодневный поход в одиночку можно, но нежелательно. Лучше собрать команду единомышленников — так безопаснее и гораздо интереснее.

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Хайкинг может стать доступным и увлекательным хобби, позволяя совместить физическую активность на природе с удовольствием от созерцания величественных горных пейзажей. А может перерасти в серьезное увлечение пешим и горным туризмом с многодневными походами и сложными маршрутами. Как бы там ни было, при должной подготовке этот вид спорта принесет пользу, удовольствие, новые впечатления и интересные знакомства.