Холодно, теплее, горячо!

Как провести идеальные зимние каникулы? Холодные месяцы года – не повод ставить путешествия на паузу, ведь можно буквально завтра отправиться хоть на заснеженный горнолыжный склон, хоть на обласканный тропическим солнцем пляж – выбор за вами! Куда лучше всего полететь и как сэкономить на авиабилетах?

Две столицы

Фото: Руслан Кондратенко

Санкт-Петербург – идеальное направление для москвичей для поездки на выходные, как, впрочем, и Москва для петербуржцев. Многие путешественники привыкли добираться из одной столицы в другую ночным или скоростным поездом. Однако, если у вас в запасе лишь пара дней, жалко тратить время на дорогу. Здесь на помощь приходит программа «Шаттл» от группы «Аэрофлот»: самолёты из одного города в другой вылетают с интервалом 15 минут, что позволяет максимально точно спланировать поездку.



Деловым путешественникам даже не обязательно задерживаться на ночь – домой после нужной встречи получится вернуться в тот же день. Программа продолжится и в зимний период: рейсы в Северную столицу и обратно по-прежнему будут вылетать с высокой частотой из аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». Для удобства пассажиров действует гибкий безбагажный тариф: путешественники с ручной кладью могут оперативно менять свои планы и улетать раньше или позже времени, указанного в билете, – в пределах 12 часов.

Не только Москва

Сочи, курорт Роза Хутор Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Мы привыкли к тому, что большинство перелётов, особенно по зарубежным направлениям, выполняются из Москвы. Что не очень удобно для жителей других городов, ведь им нужно ещё добраться до столицы, а это всегда дополнительные затраты – временные и финансовые. Впрочем, прогресс не стоит на месте, и российские авиакомпании активно осваивают аэропорты за пределами Москвы и Петербурга. Например, «Аэрофлот» и «Россия» за минувшее лето на 45% увеличили количество перевозок через Красноярск: с июня по август они перевезли через этот сибирский хаб более 635 тысяч пассажиров. Перелёты осуществлялись по 34 направлениям, большинство из которых — внутренние.

В числе наиболее популярных городов оказались Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Благовещенск и Иркутск. Среди зарубежных направлений путешественники чаще всего летали в Бишкек, Ташкент, Ош, Пхукет и Алматы. Расширяется и зарубежная маршрутная сеть из курортного Сочи: отсюда можно без пересадок улететь, например, в Армению, Азербайджан, Турцию и ОАЭ.

Курс на пляж

Таиланд

Одно из самых популярных среди россиян направлений для курортного отдыха в зимние месяцы – экзотический Таиланд. Тропические фрукты, широкие песчаные пляжи и солнечная погода делают эту страну идеальным местом для побега в лето. Зимой улететь в Таиланд можно сразу из восьми российских городов. Помимо рейсов из Москвы, прямые полёты в Бангкок и на Пхукет есть из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.



Кстати, в Бангкок рейсы из Северной столицы в этом сезоне выполняются впервые: летают два раза в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330. В зимнем расписании группы «Аэрофлот» вообще немало пляжных направлений. Например, из Москвы можно перелететь в Денпасар, Гоа, Гавану и Варадеро, Коломбо, Мале и Маэ. Из Москвы, Санкт-Петербурга и пяти других российских городов есть рейсы на египетские курорты Красного моря Хургаду и Шарм-эль-Шейх.



А в расположенную на китайском тропическом острове Хайнань Санью легко добраться из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока. Также в «курортном» зимнем расписании группы компаний «Аэрофлот» Анталья, Дубай, Абу-Даби, Гонконг и Хошимин.

Вострим лыжи

Фото: Артур Лебедев / фотохостинг rtraveler.ru

Но, конечно, зима – это не только отпуск в жарких странах, но и активный отдых на горнолыжных курортах. Среди самых популярных вариантов на территории России – Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Новокузнецк, Нальчик и Южно-Сахалинск. Что удобно, до всех этих мест можно добраться прямыми рейсами из Москвы. Количество рейсов в Горно-Алтайск, точку входа для курортов «Манжерок» и «Телецкий», в этом году увеличили с 30 ноября. Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям, а общая частота перелётов из «Шереметьево» в столицу Республики Алтай составит до 10 рейсов в неделю.



На большинстве современных горнолыжных курортов предлагают взять всё необходимое оборудование в аренду. Но самые увлечённые лыжники и сноубордисты всё-таки предпочитают свой, хорошо знакомый и проверенный инвентарь. В рамках традиционной ежегодной акции группа «Аэрофлот» предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного багажа для провоза спортивного снаряжения. Перевезти можно один комплект лыжного снаряжения общим весом до 23 кг. Предложение действует на всех тарифах, кроме «Шаттл» и «Лайт».

Открываем Дальний Восток

Вулкан Креницына, остров Онекотан, Северные Курилы Фото: Анна Денисова / фотохостинг rtraveler.ru

Дальний Восток – загадочный край дикой природы, свежих морепродуктов и сердечных людей. Побывать здесь мечтает каждый путешественник из Центральной России. Несмотря на огромные расстояния, осуществить мечту гораздо проще, чем кажется. Этой зимой группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы из Москвы в восемь городов Дальневосточного федерального округа: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск. На них действуют субсидируемые государством и «плоские» тарифы, что делает авиаперевозки ещё более доступными для жителей отдалённых территорий страны.



А с 16 декабря добраться из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский получится и на транзитном рейсе — через Красноярск.