«Художник во льдах»: как Александр Борисов отправился в Арктику писать пейзажи в XIX веке

Поговорили с экспертом о художнике, который «похитил тайну полярного мира».

Далекая и загадочная, труднодоступная и манящая, ледяная и суровая – Арктика всегда была особым направлением для путешественников, своеобразным и неуловимым «белым китом». Но, почти как сто лет назад, сегодня этот край остается прерогативой профессионалов – в «настоящую» Арктику попасть не так легко, это не только дорого, но и требует от участников серьезной физической и моральной подготовки.

Тем сложнее поверить, что еще в XIX веке русский художник рискнул отправиться в арктическую экспедицию, чтобы писать пейзажи Арктики масляными красками при температуре -30 °C. Пожалуй, на такое был способен только он – Александр Борисов.

Борисов стал первым среди своих коллег, кто решил запечатлеть красоту этого сурового края. Он построил свою мастерскую за Полярным кругом, на Новой Земле, поселился там, на 73-й параллели, и создал серию потрясающих картин, которые завораживают зрителей до сих пор. Ни один другой художник до Борисова не забирался на Север дальше.

За его путешествиями и творчеством пристально следили не только ценители искусства, но и все остальные – от обычных граждан до членов царской семьи. Сегодня имя Борисова все еще на устах у узких специалистов и музейщиков, но они мечтают о том, что к его творчеству вернется широкая популярность.

С одним из таких специалистов – Иваном Катышевым, заведующим Музеем художественного освоения Арктики – мы пообщались в парке «Зарядье». Там прошла его лекция «Художник во льдах: Александр Борисов и его экспедиции (1896-1903)», после которой мы задали Ивану Катышеву несколько вопросов о жизни арктического пейзажиста.

Как вы заинтересовались жизнью и творчеством Борисова?

— Я родился и вырос в Архангельске, закончил гуманитарный факультет САФУ им. М. В. Ломоносова и 10 лет работал в Северном Морском музее. Неудивительно, что тема Арктики всегда была предметом моего интереса. Однако,когда я возглавил Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова, пришлось больше переключиться на историю русской пейзажной живописи и искусства.

Мне повезло, что у меня хорошая гуманитарная база, а в музейном отделении есть огромная библиотека и немало специалистов, которые всегда рады проконсультировать. И конечно, я часто получаю новые знания о живописи от коллег из РГХПУ им. С. Г. Строганова, Академии художеств, Третьяковской галереи и Русского музея.

Иван Катышев, заведующий Музеем художественного освоения Арктики

Александр Борисов – что в нем особенного для вас?

— В начале XX века имя Александра Борисова звучало по всему миру – он первым показал людям Арктику в цвете. Меня привлекает в нем та мощь и сила, которые сегодня забыты. Моя главная миссия – вернуть имя Борисова в череду русских национальных художников. Чтобы его, как и его учителей Куинджи и Шишкина, изучали в школах, чтобы его работы узнавались.

Приятно, когда гости Архангельска выходят с экскурсии по нашему музею, полные впечатлений, и повторяют одно и то же: «Мы даже не могли представить, что есть такой художник, что есть такой человек!»

А еще, кстати, многие отмечают мое внешнее сходство с Борисовым. Но это уже так, приятное дополнение.

5 фактов из биографии Борисова, которые вас впечатлили больше всего?

– Борисов был первым в мире художником, который отправился за Полярный круг с мольбертом и масляными красками, чтобы писать Арктику в цвете на пленэре. Более того, он для этого построил мастерскую, сделал яхту. Подобных художественных экспедиций даже в современности не найдешь.

Очень важный и яркий факт: человеком, который первым разглядел талант Борисова, был великий князь Владимир Александрович Романов, младший брат императора Александра Третьего, президент Академии Художеств.

Потом, конечно, очень интересно, что картины Александра Борисова были куплены Павлом Третьяковым для Московской галереи. Это буквально одна из последних закупок Третьякова.

Еще один любопытный эпизод в биографии Борисова – это его европейское турне. Он встречался с президентом Франции, королем Великобритании, президентом США – Рузвельтом. В 1908 году Борисов показывал русскую Арктику в цвете американскому президенту в Белом доме в Вашингтоне! Это пример русской «мягкой силы» и такая патриотическая позиция. Дескать, смотрите, Российская империя отправляет в Арктику художников, поэтому Российская империя там и закрепилась.

И наконец, удивляет знакомство Борисова с Сергеем Юльевичем Витте. Министр финансов дал ему «путевку в жизнь» и был одним из спонсоров учебы Борисова в Санкт-Петербурге.

Как Борисов ездил в Европу? Знал ли он иностранные языки?

В те годы государство отказывало Борисову в поддержке заграничных выставок, и художник делал выставки на собственные средства. Он сам договаривается, выступает как частное лицо, но при этом везде подчеркивает, что он русский художник. И получается, что выставки, которые были в Европе – Прага, Вена, Дюссельдорф, Берлин, Париж, Лондон – это были выставки частного русского художника.

А вот поездка в США уже была организована Министерством иностранных дел Российской империи на средства Николая II. Видимо, включение такой серьезной организации, как МИД, привело к тому, что полноценная выставка в США не состоялась – не сумели договориться о страховке работ, о том, кто будет нести ответственность, не смогли найти приличного зала на восточном побережье.

Что касается иностранных языков, то мы до сих пор не знаем, говорил ли он на каких-то. Французская газета пишет: «очень жаль, что Борисов не владеет французским языком и не может сам рассказать о картинах». Но при этом любопытно, что у Борисова был дом в Берлине – правда, возможно, он жил там и без владения немецким. Сейчас есть лишь свидетельства о том, что в Праге он читал лекции с переводчиком. А остальное – неизвестно.

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Чем Борисов покорил ценителей искусства?

Александра Борисова воспринимали по-разному. Например, если ссылаться на тот же французский журнал искусств, там дается высокая оценка и творческому методу Борисова, и его художественному достоянию. Там есть слова восхищения тем, сколько сил он приложил, чтобы написать тот или иной пейзаж.

А вот русская художественная критика Борисова ругала. Его ругали за вычурность и за то, что он выскочка. В Питере его называли протеже Витте или крестьянским сыном. Может быть, отчасти поэтому Борисов решил обосноваться не в Санкт-Петербурге, а в Берлине.

Но в целом тон публикаций современников подчеркивает и художественный талант, и человеческий подвиг Борисова. А еще его работы очень разнообразные. У нас есть произведение, которое он срисовывал с итальянской картины Гвидо Рени эпохи позднего возрождения, есть его абсолютно «шишкинские» работы, есть «куиндживские» (наполненные странным светом).

Для примера мы всегда показываем в экспозиции две его картины, которые писались с натуры. Одна написана вечером 10 апреля, а вторая – 12 апреля. То есть между ними полтора дня. На них изображен один и тот же сюжет – два чума. Но они абсолютно разные! Первая работа — этнографическая зарисовка с детализацией. А вторая – импрессионистский этюд, который передает уникальный цвет Арктики, цвет неба, цвет холодной сопки, прозрачный морозный воздух...

Со временем Борисов прорабатывает и объем. У нас есть несколько его работ 20-х годов, которые издалека выглядят как настоящая 3D-картина, причем ожившая: кроны деревьев колышутся, дымка над рекой поднимается.

Автор: Александр Борисов

Кто еще из художников, рисовавших Север, может сравниться с Борисовым по популярности и вкладу в искусство?

Самым популярным художником на тот момент, который работал с темой Севера, был Константин Коровин. Именно Коровину доверили создать проекции двух павильонов Крайнего Севера на Нижегородской ярмарке и на Всемирной выставке в Париже. Но тут важный момент: Коровин был в Арктике буквально пару суток, он в основном путешествовал по Заполярью, а это немножко другая территория.

Кроме того, Коровин был известен в модных кругах, среди бомонда. А Борисов был известен среди простого люда, потому что он человек из деревни. Он давал надежду на то, что при наличии таланта и усердия в обществе можно чего-то добиться. Так что популярность Борисова была именно народная. А со страниц официальных газет и журналов искусства Борисова, скорее, ругали.

Есть ли у Борисова свой почерк?

Да, безусловно. Если на какой-то картине, написанной маслом, вы видите абсолютно реальную льдину (не какой-то сказочный замок или аллегорию), сделанную по науке, подтаявшую, отражающуюся в воде, имеющую наплыв снега и так далее, – это точно Борисов. Потому что никто в мире не писал льдину четче, чем Борисов. Это такой русский, научный, натуралистичный импрессионизм.

Автор: Александр Борисов

Где сейчас можно увидеть оригинальные полотна Борисова?

Во-первых, конечно, вы всегда можете насладиться работами Борисова в нашем музее в Архангельске.

А сейчас в Москве проходит уникальный выставочный проект «Исследователь и художник: искусство в экспедиции». До 10 марта каждый желающий может посмотреть работы Александра Борисова в парке «Зарядье» (музей «Старый Английский двор»).

Моя лекция, кстати – это тоже часть проекта. Потому что кроме выставок в «Зарядье», Дарвиновском музее и РГХПУ им. С.Г. Строганова партнер проекта «Норникель» организовал большую просветительскую программу – экскурсии, лекции и мастер-классы на тему Арктики.

Иван Катышев, заведующий Музеем художественного освоения Арктики (справа)

Почему важно помнить Александра Борисова и изучать его работы?

Год назад мы делали выставку, в рамках которой совместили картины Александра Борисова, Степана Писахова и Тыко Вылки с современными фотографиями Арктики Николая Гернета. Так вот, картина Борисова «Залив Чекина. Новая Земля», написанная в 1901 году, абсолютно совпала с фотографией, которую сделал Николай Гернет в 2020 году. Совпали композиция, направление, свет и так далее. Мы поняли, что на работах Борисова фотографически точно изображена реальность – перед нами уникальное свидетельство живой Арктики столетней давности.

Более того, сейчас мы можем использовать картины Борисова как эталон состояния Арктики. Вот такой она должна быть. И если вдруг что-то в современной Арктике не похоже на картины Борисова – это повод задуматься – почему? Виной тому экологические факторы, похолодание или, напротив, потепление климата? Развивая эту тему, можно дойти до того, что мы спросим: а строить ли нам атомные ледоколы? То есть тут художник становится проводником в мир экономического планирования.

Конечно, для меня Борисов – это человек мира. Это пример, когда крестьянин, родившийся в отдаленной глубинке Русского Севера, может встречаться с президентами, императорами, королями и занимать достойную нишу в этом мире благодаря своему таланту и усердию. Это пример качественного русского гражданина и патриота.