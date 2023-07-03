Идеальная аптечка для туриста – что взять с собой? Советы врача-эксперта

Ольга Ильина – спортивный врач, ультрамарафонец, альпинист, консультант клуба «Горный Портал». Специально для РТ она рассказала, как собрать аптечку в поход.

Состав индивидуальной аптечки для туриста или альпиниста – большая тема для дискуссий. Часто даже врачи не могут прийти к общему мнению, какие препараты и средства необходимо включать в аптечку. Это связано с тем, что каждый из нас имеет свои болезни, различную чувствительность к лекарствам и тому подобное.



К тому же походы, экспедиции, восхождения бывают разные, и потребности, так же, как и опасности, в них могут быть разными. Кроме того, брать на себя ответственность и рекомендовать человеку без специальных знаний использовать лекарственные средства по своему усмотрению захочет не каждый медик.

Моя походная аптечка – это аптечка, которая собрана лично для меня (и частично для того товарища, который аптечку не взял). При комплектации индивидуальной туристической аптечки я учитываю этот принцип для подбора лекарств и их количества, поэтому там есть самое важное.

Замечу, что мало накупить таблеток в аптеке. Они не принесут абсолютно никакой пользы, если не знать, как ими пользоваться, не знать противопоказаний и несовместимости препаратов. Они легко могут навредить. Для правильного применения и максимального сохранения своего здоровья следует изучить особенности их действия, знать дозировку и ограничения в способах приёма.

Общее правило употребления лекарств: не знаешь – не применяешь!

Также важно знать свой организм, противопоказания, хронические заболевания или другие «болячки», которые могут обостриться в походе.

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Фото: unsplash.com

1. Бинт эластичный.

2. Бинт нестерильный/стерильный.

3. Пластырь в рулончике.

4. Пластырь бактерицидный.

5. Ножницы атравматические.

6. Спиртовые салфетки.

7. Медицинские салфетки.

8. Перчатки медицинские нитриловые.

9. Перекись.

10. Хлоргексидин.

11. Нашатырь (лучше одноразовые капсулы).

12. Обезболивающие.

13. Противовоспалительные.

14. Жаропонижающие препараты.

15. Противодиарейный.

17. Противомикробный препараты.

18. Любой антигистаминный (противоаллергический) препарат.

20. Препарат против обезвоживания.

21. Абсорбент (активированный уголь).

22.Термоодеяло.

23. Гемостатический бинт и/или губка.

24. Турникет кровоостанавливающий (жгут).

Эксперт