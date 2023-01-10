Идеи для выходных и новости туризма: выбор Russian Traveler

Семейный отдых в Можайске, активный – на горных склонах Шерегеша, и несколько туристических новинок из-за границы.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Семейный отдых – Можайск, Московская область

Выражение «загнать за Можай» появилось в начале XVII века – поляки, разбитые ополчением Минина и Пожарского, побросав обозы и пушки, бежали от Москвы до самого Можайска. Сегодня сгонять в этот уютный подмосковный город лучше без паники, на выходные – с чадами и домочадцами.

Развлечений хватит на несколько дней: территория бывшего кремля с неоготическим Ново-Никольским собором и небольшой церковью Петра и Павла, кварталы старинной застройки, знаменитый Лужецкий Ферапонтов монастырь, а в четверти часа езды от центра – музей-заповедник «Бородинское поле» на одном из трёх в России ратных полей. Вдобавок под боком – конная база в духе ковбойского ранчо и экоферма «Ваньково», где можно понаблюдать за жизнью «братьев наших меньших».

Ново-Никольский собор в Можайском кремле Фото: Министерство по культуре и туризму Московской области

Особенным же уик-энд сделает экоотель «Хоббитлэнд», который вполне может составить конкуренцию сохранившимся в Новой Зеландии декорациям из «Властелина колец». Тут есть уютные домики-норы с круглым окном и дровяной печью (у каждого – своё название), есть напоминающий обсерваторию сферический дом хоббита-звездочёта, есть семейные номера покрупнее и коттеджи на несколько спален.

А ещё – подземная «баня хоббитов», сруб-баня «людей» и ресторан HobbEat. В окружающем лесу можно покататься на лыжах, а на пруду – на коньках. В общем, это то самое место, куда привозишь детей, но в итоге и сам с удовольствием проводишь время в фэнтезийной атмосфере.

Актив – Шерегеш, Кемеровская область

Некогда скромный рабочий посёлок при горном комбинате, а ныне – второй по популярности горнолыжный курорт России преображается рекордными темпами в лучших стахановских традициях.

Ещё недавно роскошным здесь был только снег, выдаваемый небесной канцелярией по безлимитному тарифу с ноября и до апреля включительно. Сегодня же уровень сервиса в Шерегеше не разочарует и самых капризных. В сибирской глухомани уже есть ухоженные трассы, быстрые подъёмники с колпаками от ветра и тёплыми сиденьями, отели и апартаменты с достойным обслуживанием, хипстерские кафе, крафтовые бары и даже спа, где массаж делают мастерицы из Таиланда и с Бали.

Шерегеш – точка старта многих экскурсий по Горной Шории

И этой зимой перемены к лучшему продолжаются. Появилась новая дорога, соединяющая посёлок Шерегеш с горнолыжными склонами. Заработал удалённый багажный пункт новокузнецкого аэропорта: теперь те, кто летит через Новокузнецк, могут забирать снаряжение прямо на курорте, в сервисном центре Belka Ski, и там же сдавать его на обратном пути.

Начал принимать рейсы малой авиации аэропорт соседнего городка Таштагол – пока чартеры из Новосибирска, Омска, Красноярска и Кемерова, но обещают сделать и регулярное расписание. А в зоне катания Мустаг появилась отличная освещённая трасса для вечернего катания, которая будет работать до 22:00.

Местами Шерегеш напоминает Альпы.

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Особенно активно благоустраивается Сектор Е, обладающий самым современным интерфейсом из всех. Здесь обещают открыть новую трассу и запустить подъёмник на гору Асыр (она же Туманная), где в сезоне 2022/23 пройдут II Международные спортивные игры «Дети Азии».

Бесплатный сноупарк стал в два раза больше, заработали новые кафе на поляне у подъёмников, а расположенный у верхней станции канатки панорамный бар «Небо» теперь предлагает завтраки с видом на заснеженные хребты Горной Шории.

Велнес

Ближневосточный велнес-центр Zulal Wellness Resort by Chiva-Som расположен на северном побережье Катара. Он включает в себя две зоны – Zulal Discovery со 120 гостевыми номерами и сьютами и Zulal Serenity на 60 номеров и сьютов только для взрослых. Это первый курорт, основанный на принципах и учениях традиционной арабской медицины, и одновременно первый Центр традиционной арабской медицины в мире.

Методы оздоровления на курорте базируются на текстах одной из самых известных книг в истории медицины авторства персидского учёного и врача Ибн Сины – «Канона врачебной науки».

Музей

Расположенный в центре Тегерана Музей современного искусства и культурный центр ARGO открылся в стенах заброшенного пивоваренного завода, построенного более века назад. Здесь шесть залов, в которых демонстрируется постоянная коллекция и регулярно проходят выставки, библиотека, резиденция художников и магазин с арт-сувенирами, а в баре можно попробовать безалкогольное пиво Argo.

Парк развлечений

В Таиланде рядом с курортом Паттайя заработал первый в мире тематический и водный парк развлечений под брендом Columbia Pictures – Aquaverse. В нём, среди прочих, представлены наземные и водные иммерсивные аттракционы по мотивам популярных во всём мире фильмов «Охотники за привидениями», «Джуманджи», «Зомбилэнд» и «Монстры на каникулах».

Помимо развлечений в Aquaverse открыты магазины и рестораны, а на гигантских экранах над сценой бассейна Mega Wave Pool регулярно транслируются кино, шоу и концерты.