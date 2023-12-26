Игорная индустрия России представила итоги работы за 2023 год

В конце декабря в «Казино Сочи» прошла ежегодная пресс-конференция Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма: АИРИС озвучила данные о посещаемости, о сумме налоговых отчислений игорных зон за текущий год и о росте неигровых доходов российских казино.

Налоговые отчисления

За 2023 год члены ассоциации АИРИС выплатили более 2 миллиардов рублей налоговых отчислений. Лидером по этому показателю стала игорная зона «Красная Поляна», пополнившая государственную казну на 1,3 миллиарда рублей.



Вторым стал дальневосточный Tigre de Cristal, его показатель составил 513 миллионов рублей. На третьей и четвертой позиции расположились «Сибирская монета» и калининградское SOBRANIE c результатами 179 и 80 миллионов рублей.



Важно отметить, что игорная индустрия в целом выросла по годовому объему выплаченных налогов почти на 10%.

Посещаемость

Рост упомянутых показателей напрямую связан с увеличением числа посетителей казино. За 2023 год четыре игорные зоны посетило 1 473 696 гостей.



Подробная разбивка по игорным зонам выглядит следующим образом: игорная зона «Красная Поляна» – 830 748 гостей, «Сибирская Монета» — 102 190 гостей, Tigre de Cristal — 337 097 гостей, SOBRANIE — 203 661 гость. По отношению к прошлому году прибавка составила чуть менее 16%.

Иностранные гости

Лидером по доле иностранных посетителей стала дальневосточная игорная зона. В общем потоке гостей Tigre de Cristal, граждане других государств составили 16%. В остальных игорных зонах это показатель зафиксирован в диапазоне от 2 до 6%.

«Все указывает на то, что игорные зоны успешно придерживаются выбранной стратегии, которая подразумевает активное участие в развитии событийного туризма своих регионов. На фоне динамичного растущего интереса к внутренним путешествиям, игорные зоны стали предлагать своим гостям больше развлекательных опций, создавая дополнительные стимулы к посещению. Безусловно, немалая часть гостей приходит в казино ради игры. Однако, число тех, кто приезжает в игорные зоны ради концертов, гастрономических ужинов, спортивных шоу, SPA-процедур и даже деловых мероприятий неуклонно растет. Об этом свидетельствуют данные о доходах, полученных с неигровых направлений бизнеса. Не связанная с азартными играми деятельность принесла игорной индустрии 1,7 миллиарда рублей. Это на 37% больше, чем в прошлом году. На мой взгляд, нужно продолжать процесс интеграции игорного бизнеса в туристическую индустрию России. Подобный вектор развития бизнеса позволит и дальше улучшать туристический потенциал и экономический микроклимат в регионах своего базирования».

Дмитрий Анфиногенов Исполнительный директор АИРИС

Новые проекты

Игорная зона «Красная Поляна» заявила о планах строительства развлекательного комплекса мирового уровня. Инвестиции составят около 9 млрд рублей. Развлекательный комплекс площадью 30,7 тыс кв. м. появится в Красной Поляне, старт строительства запланирован на 2024 год. Уникальность проекта заключается в том, что на новом пространстве будут проходить концерты и события с использованием сверхсовременных технологий Digital, Phygital, Gamification. Иммерсивные шоу, мюзиклы, кинетическое аудиовизуальное шоу, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, спортивные турниры, арена для киберспорта, VR-парк, мультимедийный парк для детей – эти и другие события представлены в концепции нового развлекательно комплекса.

Стилианос Тсифетакис, генеральный директор комплекса Tigre de Cristal Hotel & Resort, рассказал, что в 2024 году в игорной зоне «Приморье» планируют открыть бассейн, а в ближайшие два года построить новый апарт-отель. Станислав Варнаков, генеральный директор ООО «Мантера Восток», учредитель ООО «Гейминг групп Приморье» добавил, что в 2024 году неигровая составляющая в игорной зоне «Приморье» будет развиваться: на территории будет начато строительство пляжей, зоопарка, развлекательных парков для детей, пристани для катеров, SPA-комплексов, в том числе японских онсэнов.

В игорной зоне «Сибирская монета» в 2024 году планируют запустить сеть ресторанов и эко-курорт, расположенный рядом с имеющейся инфраструктурой. А в 2025 году планируется открытие собственных горнолыжных трасс на территории игорной зоны.

Игорная зона «Янтарная» в 2024 году проведет масштабный игровой квиз, посвященный Иммануилу Канту.