Игорная зона «Красная Поляна» объявила о скидке 25 % на проживание

Пришло время отдыхать в горах красиво! До 23 декабря забронируйте номер в апарт-отеле «Бонус» со скидкой 25 %.

Вместе с осенними листьями «опадают» и цены на хорошие номера в центре игорной зоны «Красная Поляна». Воспользуйтесь скидкой 25%, чтобы перезагрузиться в декабре и отдохнуть в горах.

Предлагаем список приятных дел во время вашего отпуска или уикенда в окружении Кавказских гор. Чем заняться утром и днем? Обязательно выйти на балкон номера с чашкой кофе и полюбоваться вершинами. Затем прогуляться до канатной дороги (от отеля пешком всего 5 минут) и прогуляться по тропам в горах, чтобы в полной мере насладиться живописными видами и кристально чистым воздухом.

А что делать вечером? Рекомендуем устроить гастрономическое знакомство с локальной кухней. Или приготовить ужин на кухне своего номера. Для приготовления есть все необходимое: плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, холодильник, столовые приборы, набор посуды, гладильные принадлежности и чайник.

Возьмите на заметку, если хочется получить яркие впечатления: на первом этаже апарт-отеля расположен «Бонус Slots». Здесь проходят эффектные шоу и при этом вход свободный!

Условия тарифа:



Скидка 25% от основного тарифа.

В стоимость включен подъем на канатной дороге до уровня +960 метров.



Wi-fi на всей территории отеля.



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Предложение действует на бронирование номеров с 23 ноября до 23 декабря 2022 г.



Акция не распространяется на новые бронирования и не суммируется с другими предложениями. Бронирование возможно только на официальном сайте апарт-отеля «Бонус».

Доставка еды в номер

В стоимость тарифа не включено питание, однако вкусные завтраки, сытные обеды и изысканные ужины можно заказать в номер из ресторана. В апарт-отеле «Бонус» доступна услуга room service. Посмотрите меню и выберите блюда на свой вкус. В том числе детское меню!

PET FRIENDLY: проживание с животными

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Апарт-отель «Бонус» любит домашних животных. Вот почему вам больше не нужно оставлять своего питомца дома, уезжая в отпуск или на выходные в игорной зоне «Красная Поляна» – теперь вы можете отдыхать вместе.

ПРОЖИВАНИЕ С ДЕТЬМИ

В номере апарт-отеля вместе с родителями бесплатно могут проживать дети до 7-ти лет включительно. По запросу гостей бесплатно предоставляются: детская кроватка до 3-х лет, стульчик для кормления и другой необходимый инвентарь.

А ЧТО ЕЩЕ?

Специальная цена на парковку для гостей

Бонусы получает тот, кто выбирает апарт-отеля «Бонус». Если вы приехали на автомобиле, то для вас действует специальный тариф на парковку. Большой крытый паркинг расположен совсем рядом, в шаговой доступности.

Центр курорта – игорная зона «Красная Поляна»



Ещё одно преимущество: потрясающее месторасположение. Апарт-отель расположен в самом центре курорта, на высоте +540 метров. В шаговой доступности – главная канатная дорога, рестораны и кафе, детские площадки, скейт парк, кинотеатр, аквапарк, прокаты летнего и горнолыжного инвентаря, инструкторские службы, торгово-развлекательный комплекс. Вся необходимая инфраструктура для активного отпуска рядом с отелем. В любое время года! Новые и яркие впечатления вы можете получить в «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и в зале игровых автоматов «Бонус Slots»: здесь проходят концерты звезд, развлекательные программы и эффектные шоу – вход свободный, 18+.

Бесплатные подъемы в горы на +960 метров



Все гости апарт-отеля могут бесплатно подниматься на канатной дороге до станции Поляна +960 метров над уровнем моря. Кроме того, что эта услуга входит в стоимость номера, так ещё количество подъёмов и спусков не ограничено. Удача! Во время подъема на канатной дороге вы будет созерцать потрясающие виды на горы и близлежащие окрестности. На курорте канатные дороги работают как зимой, так и летом (за исключением небольшого периода осенью, когда их закрывают на регламентные работы).



На высоте +960 метров над уровнем моря обязательно прогуляйтесь. Здесь находится большое количество обзорных площадок, прогулочных троп, мест для отдыха, а также горнолыжные учебные склоны и знаменитые бани. Начинать прогулку рекомендуем с Площади Покраса Лампаса. На ней вы увидите эффектную работу известного художника-каллиграфа и сможете запечатлеть себя в центре арт-объекта, выполненного в красных, черных и белых тонах.



96 НОМЕРОВ: с полноценной кухней и гостиной

Номерной фонд апарт-отеля состоит из 96 современных и уютных апартаментов различной категории. Каждый номер оборудован отдельной кухней и гостиной зоной. В числе удобств телевизор со спутниковыми каналами, плита, микроволновка, посудомоечная машина, холодильник, столовые приборы, набор посуды, гладильные принадлежности и чайник. Дополнительные бесплатные услуги для гостей: лыжная комната для сушки снаряжения и багажная комната.

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