Иммерсивные путешествия: что это и где в них отправиться

5 городов и 7 экскурсий для всей семьи, которые запомнятся надолго.

Вместе с экспертами сервиса путешествий Туту мы составили подборку иммерсивных экскурсий, которые могут изменить представление о прогулках по городу.

Иммерсивный — значит «погружающий, создающий эффект присутствия». Вместо гидов на таких экскурсиях актеры, а вместо привычного рассказа о достопримечательностях – небанальные сюжеты.

Москва. Экскурсии «Голос Внутри»

Проект «Голос Внутри» проводит иммерсивные прогулки по Москве в формате театрализованных экскурсий. Участники надевают наушники и не просто следуют за гидами-актерами в поисках достопримечательностей, а оказываются в другом времени. Вокруг – уже не шум автомобилей, а топот лошадиных копыт, скрип карет и звон древних колоколов.

Главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин на иммерсивной экскурсии «Голос внутри»

Такая прогулка — шанс ненадолго сбежать в прошлое, скрыться от реальности. Можно стать охотником за звуками и отправиться в небольшое аудиопутешествие. Или узнать, почему Москва — «город счастливых» и где искать счастье на знакомых улицах.

«Голос внутри» во Владивостоке Фото: Сергей Шандин

«Голос Внутри» также работает во Владивостоке, Хабаровске и Тюмени.

Стоимость билетов – 1000-1600 рублей. Можно с детьми от 5 или 6 лет (в зависимости от экскурсии).

Ярославль. Аудиоспектакль «Радио Фабрика», культурное пространство Textil, фабрика «Красный Перекоп»

История «Красного Перекопа», в прошлом – Ярославской Большой мануфактуры, насчитывает более трехсот лет. Старейшее предприятие города еще работает, а на территории открыто культурное пространство. Именно там можно отправиться в иммерсивное путешествие. Что может быть интересного на старой фабрике? Оказывается, многое.

Экскурсия по бывшему залу паровых машин Ярославской Большой мануфактуры погружает участников в жизнь фабрики, с ее шумом станков, смехом ткачих и музыкой. Переносит в прошлое и прогулка по цеху. Каждый рисунок на стене и плитка на полу будут подсказкой, ключом к событиям, которые происходили здесь десятилетия назад.

Иммерсивная экскурсия по фабрике «Красный Перекоп» Фото: Георгий Шпикалов

Гуляя вдоль станков, гости фабрики увидят рабочее место первой женщины, побывавшей в космосе, – Валентины Терешковой.

Стоимость билета – 900 рублей. Производство действующее, поэтому организаторы не рекомендуют приходить с детьми до 12 лет.

Коломна. Театрализованная программа музея «Калачная»

Весь день в музее пекут калачи по рецепту XIV века, и на экскурсии их можно попробовать. Из рецепта, кстати, тайны не делают. Внимательные участники смогут потом легко испечь коломенский калач дома.

Актеры щедро осыпают гостей – не только мукой, но и старинными русскими пословицами и интересными фактами. Они расскажут, почему булочка – важный исторический артефакт, чем крендели отличаются от бубликов и что такое «пятницкий калач».

Театрализованная экскурсия в музее «Калачная» Фото: Мария Тергоева

Интерактивную программу в музее назвали одним из лучших развлечений в Коломне ведущие тревел-журналисты и блогеры – участники проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.

Стоимость билетов – 600 рублей для взрослых и 500 рублей для детей – в будни, 700 и 600 рублей – в выходные. Можно с детьми от 3 лет.

Коломна. Экскурсия с чаепитием «Музейной фабрики коломенской пастилы», Коломна

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Музей возник на месте пастильной фабрики купцов Чуприковых, открытой в середине XIX века. Пастилой занималось не одно поколение купцов. Сейчас «островок» старой купеческой Коломны воссоздали сотрудники музея.

Гости экскурсии познакомятся с хозяином и хозяйкой, садовником и ключницей, заглянут в кладовую и хранилище яблок, понаблюдают за работой приказчиков в купеческой лавке.

Музейная фабрика Коломенской пастилы Фото: Мария Тергоева

Каждая иммерсивная прогулка заканчивается дегустацией той самой пастилы. Различать сахарную, медовую и муфтовую пастилу здесь учат с одного укуса.

Стоимость – 750 рублей. Можно с детьми от 7 лет.

Ростов Великий. Программа «Угощение со смыслом», Пряничное заведение купцов Смысловых

Если в Коломну надо ехать за пастилой, то в Ростов Великий — за пряниками. Причем идти за ними не в магазин, а на иммерсивную экскурсию.

Гости необычного музея – Пряничного заведения купцов Смысловых – смогут представить себя жителями Ростова начала ХХ века и посетителями самого крупного в городе пряничного заведения, Торгового дома «К.П. Смысловой с сыновьями».

Фото: Олег Меркурьев

Хитрый приказчик развеселит гостей частушками и накормит сладостями, веселая сваха перескажет самые интересные сплетни, хозяйка лавки поведает о трудностях ремесла, а пряничник раскроет старинные рецепты.

Стоимость – 600 рублей для взрослых и 400 рублей для детей. Можно с детьми любого возраста.

Ростов Великий. «Иван Васильевич... снимается кино!», Ростовский кремль

Ростовский кремль «сыграл роль» московского в картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Сейчас в музее-заповеднике повсюду можно найти фотографии со съемок. Необычный квест от сотрудников кремля помогает погрузиться в атмосферу любимого фильма еще больше.

Участникам иммерсивной экскурсии предлагают примерить костюмы героев фильма и стать на время Иваном Грозным, Марфой Васильевной, писарем (ну-ка, как его звали?), Жоржем Милославским или бравым стрельцом. Чем больше компания, тем интереснее бегать по территории, выполнять задания, фотографироваться с другими посетителями музея – поверьте, они будут завидовать – и в игровой форме узнавать факты о съемках и истории кремля.

Иммерсивная экскурсия по Ростовскому кремлю Фото: Любовь Отрывина

Конкурсы в квесте простые, но веселые – к тому же, помогают участникам быстро подружиться. Это отличный вариант для тимбилдинга, дня рождения или хитроумного плана, как поближе познакомить двух подходящих друг другу людей. Нарядите их царем и царицей — и дело в шляпе.

Стоимость – 32 000 рублей для компании до 30 человек. Можно с детьми, но программа больше интересна для взрослых.

Кемерово. Иммерсивный спектакль-променад «Четвертая группа»

В 1922 году на Кемеровский рудник приехали сотни рабочих и инженеров из США и Европы, чтобы вместе с сибирскими коммунистами «жить и работать по-новому». Так появилась автономная индустриальная колония – АИК «Кузбасс».

Большинство иностранцев вернулись на родину, как только контракт закончился. Те, кто остались, – получили советское гражданство, но 1930-е годы подверглись репрессиям.

Об истории иностранных рабочих на Кузбассе рассказывает спектакль «Четвертая группа», созданный сотрудниками Театра для детей и молодежи и музея-заповедника «Красная горка». Спектакль проходит в здании 1917 года, количество зрителей ограничено — не более двадцати человек.

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В иностранных рабочих перевоплотились актеры, и участники иммерсивного променада смогут узнать всё из первых уст. Рабочие, отчаянные идеалисты, ехали на Кузбасс за мечтой, увозили с собой жен и детей, начинали жизнь с чистого листа. Но, кажется, так и не смогли ответить на вопрос, зачем надо было приезжать.

Стоимость билетов – 950 рублей Можно с детьми старше 12 лет.

Татьяна Меньщикова