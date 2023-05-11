Иммерсивные путешествия: что это и где в них отправиться

5 городов и 7 экскурсий для всей семьи, которые запомнятся надолго.
Вместе с экспертами сервиса путешествий Туту мы составили подборку иммерсивных экскурсий, которые могут изменить представление о прогулках по городу.
Иммерсивный — значит «погружающий, создающий эффект присутствия». Вместо гидов на таких экскурсиях актеры, а вместо привычного рассказа о достопримечательностях – небанальные сюжеты.
Москва. Экскурсии «Голос Внутри»
Проект «Голос Внутри» проводит иммерсивные прогулки по Москве в формате театрализованных экскурсий. Участники надевают наушники и не просто следуют за гидами-актерами в поисках достопримечательностей, а оказываются в другом времени. Вокруг – уже не шум автомобилей, а топот лошадиных копыт, скрип карет и звон древних колоколов.
Такая прогулка — шанс ненадолго сбежать в прошлое, скрыться от реальности. Можно стать охотником за звуками и отправиться в небольшое аудиопутешествие. Или узнать, почему Москва — «город счастливых» и где искать счастье на знакомых улицах.
«Голос Внутри» также работает во Владивостоке, Хабаровске и Тюмени.
Стоимость билетов – 1000-1600 рублей.
Можно с детьми от 5 или 6 лет (в зависимости от экскурсии).
Ярославль. Аудиоспектакль «Радио Фабрика», культурное пространство Textil, фабрика «Красный Перекоп»
История «Красного Перекопа», в прошлом – Ярославской Большой мануфактуры, насчитывает более трехсот лет. Старейшее предприятие города еще работает, а на территории открыто культурное пространство. Именно там можно отправиться в иммерсивное путешествие. Что может быть интересного на старой фабрике? Оказывается, многое.
Экскурсия по бывшему залу паровых машин Ярославской Большой мануфактуры погружает участников в жизнь фабрики, с ее шумом станков, смехом ткачих и музыкой. Переносит в прошлое и прогулка по цеху. Каждый рисунок на стене и плитка на полу будут подсказкой, ключом к событиям, которые происходили здесь десятилетия назад.
Гуляя вдоль станков, гости фабрики увидят рабочее место первой женщины, побывавшей в космосе, – Валентины Терешковой.
Стоимость билета – 900 рублей.
Производство действующее, поэтому организаторы не рекомендуют приходить с детьми до 12 лет.
Коломна. Театрализованная программа музея «Калачная»
Весь день в музее пекут калачи по рецепту XIV века, и на экскурсии их можно попробовать. Из рецепта, кстати, тайны не делают. Внимательные участники смогут потом легко испечь коломенский калач дома.
Актеры щедро осыпают гостей – не только мукой, но и старинными русскими пословицами и интересными фактами. Они расскажут, почему булочка – важный исторический артефакт, чем крендели отличаются от бубликов и что такое «пятницкий калач».
Интерактивную программу в музее назвали одним из лучших развлечений в Коломне ведущие тревел-журналисты и блогеры – участники проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту.
Стоимость билетов – 600 рублей для взрослых и 500 рублей для детей – в будни, 700 и 600 рублей – в выходные.
Можно с детьми от 3 лет.
Коломна. Экскурсия с чаепитием «Музейной фабрики коломенской пастилы», Коломна
Музей возник на месте пастильной фабрики купцов Чуприковых, открытой в середине XIX века. Пастилой занималось не одно поколение купцов. Сейчас «островок» старой купеческой Коломны воссоздали сотрудники музея.
Гости экскурсии познакомятся с хозяином и хозяйкой, садовником и ключницей, заглянут в кладовую и хранилище яблок, понаблюдают за работой приказчиков в купеческой лавке.
Каждая иммерсивная прогулка заканчивается дегустацией той самой пастилы. Различать сахарную, медовую и муфтовую пастилу здесь учат с одного укуса.
Стоимость – 750 рублей.
Можно с детьми от 7 лет.
Ростов Великий. Программа «Угощение со смыслом», Пряничное заведение купцов Смысловых
Если в Коломну надо ехать за пастилой, то в Ростов Великий — за пряниками. Причем идти за ними не в магазин, а на иммерсивную экскурсию.
Гости необычного музея – Пряничного заведения купцов Смысловых – смогут представить себя жителями Ростова начала ХХ века и посетителями самого крупного в городе пряничного заведения, Торгового дома «К.П. Смысловой с сыновьями».
Хитрый приказчик развеселит гостей частушками и накормит сладостями, веселая сваха перескажет самые интересные сплетни, хозяйка лавки поведает о трудностях ремесла, а пряничник раскроет старинные рецепты.
Стоимость – 600 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.
Можно с детьми любого возраста.
Ростов Великий. «Иван Васильевич... снимается кино!», Ростовский кремль
Ростовский кремль «сыграл роль» московского в картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Сейчас в музее-заповеднике повсюду можно найти фотографии со съемок. Необычный квест от сотрудников кремля помогает погрузиться в атмосферу любимого фильма еще больше.
Участникам иммерсивной экскурсии предлагают примерить костюмы героев фильма и стать на время Иваном Грозным, Марфой Васильевной, писарем (ну-ка, как его звали?), Жоржем Милославским или бравым стрельцом. Чем больше компания, тем интереснее бегать по территории, выполнять задания, фотографироваться с другими посетителями музея – поверьте, они будут завидовать – и в игровой форме узнавать факты о съемках и истории кремля.
Конкурсы в квесте простые, но веселые – к тому же, помогают участникам быстро подружиться. Это отличный вариант для тимбилдинга, дня рождения или хитроумного плана, как поближе познакомить двух подходящих друг другу людей. Нарядите их царем и царицей — и дело в шляпе.
Стоимость – 32 000 рублей для компании до 30 человек.
Можно с детьми, но программа больше интересна для взрослых.
Кемерово. Иммерсивный спектакль-променад «Четвертая группа»
В 1922 году на Кемеровский рудник приехали сотни рабочих и инженеров из США и Европы, чтобы вместе с сибирскими коммунистами «жить и работать по-новому». Так появилась автономная индустриальная колония – АИК «Кузбасс».
Большинство иностранцев вернулись на родину, как только контракт закончился. Те, кто остались, – получили советское гражданство, но 1930-е годы подверглись репрессиям.
Об истории иностранных рабочих на Кузбассе рассказывает спектакль «Четвертая группа», созданный сотрудниками Театра для детей и молодежи и музея-заповедника «Красная горка». Спектакль проходит в здании 1917 года, количество зрителей ограничено — не более двадцати человек.
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В иностранных рабочих перевоплотились актеры, и участники иммерсивного променада смогут узнать всё из первых уст. Рабочие, отчаянные идеалисты, ехали на Кузбасс за мечтой, увозили с собой жен и детей, начинали жизнь с чистого листа. Но, кажется, так и не смогли ответить на вопрос, зачем надо было приезжать.
Стоимость билетов – 950 рублей
Можно с детьми старше 12 лет.