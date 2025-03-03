Индийский турист отправился покорять Байкал пешком, но потерял обувь

Ботинки путешественника оказались не приспособлены к суровой русской зиме.

Профессиональный гид и путешественник из Индии решился на экстремальный зимний поход: Мохит Кемани отправился в пеший маршрут по западному берегу Байкала. Мужчина захотел пройти от поселка Листвянка в Иркутской области до Северобайкальска в Бурятии за 25 дней, но потерял по дороге ботинки. О приключениях индийского путешественника рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Мохит Кемани из Калькутты решился на такое путешествие благодаря своему обширному опыту: он рассказал инспектору заповедника Цыденжапу Дашиеву, что живет в горном районе Индии вблизи Тибета и сам водит группы в пешие походы по Гималаям, поэтому к ночевкам в холоде привычен.

Кемани вышел на маршрут из Листвянки, взяв с собой необходимые вещи и погрузив их в сани-волокуши. Почти без остановок он прошел 50 километров до посёлка Большое Голоустное. Кемани с такой нагрузкой справился, а вот его ботинки нет – обувь путешественника «буквально рассыпалась», рассказали в заповеднике. Жители поселка решились помочь туристу-экстремалу: отправили его на машине в областной центр за более выносливой обувью.

На кордоне мыса Кадильный Прибайкальского национального парка путешественника приютил на ночь Цыденжап Дашиев. По словам инспектора, в том, что турист из Индии достигнет своей цели, он не сомневается.

«Мохит Кемани остановился у нас на ночёвку. Чтобы понять друг друга, нам пришлось вспомнить английский язык», – поделился Дашиев.

Реклама

Последний раз он видел путешественника утром 24 февраля – инспектор проводил его на лед и поделился своими контактами, чтобы мужчина держал его в курсе своих приключений.

Другим покорителем байкальских торосов в этом сезоне стал пенсионер из Красноярского края Валерий Фёдорович Петрович: он решил обойти озеро по кругу.

Точка на карте: село Сахюрта, где сделал остановку Валерий Фёдорович Петрович из Красноярского края Фото: Яндекс карты

Пенсионер вышел на маршрут 5 февраля из посёлка Култук и через три недели добрался до пролива Малое Море. Всего за первый отрезок пути он преодолел 450 километров. Крупная остановка в поселке Сахюрта Иркутской области была вынуждена: пенсионер решился привести в порядок стертую до крови ногу, которая пострадала во время сложного перехода в штормовых условиях. Далее путешественник намерен продолжить свой путь через суровые льды Байкала.