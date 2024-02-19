Индонезия дала согласие на открытие генконсульства России на Бали

Сейчас идет согласование технических деталей.

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Индонезия дала согласие на открытие генерального консульства России на курортном острове Бали, сообщило российское посольство.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», – заявили в дипмиссии.

Там добавили, что сейчас идет согласование технических деталей. Сейчас на Бали функционирует только почетное консульство России.

На прошлой неделе посол в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов между Москвой и островом. Она выразила надежду, что полеты возобновят в ближайшем будущем.