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Индонезия дала согласие на открытие генконсульства России на Бали

Фото: Федеральное агентство по рыболовству

Сейчас идет согласование технических деталей.

Индонезия дала согласие на открытие генерального консульства России на курортном острове Бали, сообщило российское посольство.

«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», – заявили в дипмиссии.

Там добавили, что сейчас идет согласование технических деталей. Сейчас на Бали функционирует только почетное консульство России.

На прошлой неделе посол в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов между Москвой и островом. Она выразила надежду, что полеты возобновят в ближайшем будущем.

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