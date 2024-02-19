Индонезия дала согласие на открытие генконсульства России на Бали

Сейчас идет согласование технических деталей.
Индонезия дала согласие на открытие генерального консульства России на курортном острове Бали, сообщило российское посольство.
«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», – заявили в дипмиссии.
Там добавили, что сейчас идет согласование технических деталей. Сейчас на Бали функционирует только почетное консульство России.
На прошлой неделе посол в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов между Москвой и островом. Она выразила надежду, что полеты возобновят в ближайшем будущем.