авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Адвент-календарь «Четыре лапы»
Адвент-календарь «Четыре лапы»

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Адвент-календарь «Четыре лапы»
Адвент-календарь «Четыре лапы»

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Индонезия планирует ввести безвизовый въезд для российских туристов

Фото: Олег Феофанов / фотохостинг rtraveler.ru

Индонезия

Парламентарии страны уже работают над созданием соответствующего законопроекта.

Индонезия рассматривает возможность предоставления безвизового въезда гражданам 20 стран, включая Россию, Соединенные Штаты, Китай, Австралию, Индию, Южную Корею, Германию, Великобританию и Францию. Об этом заявил министр туризма Сандиага Уно.

По словам Уно, президент Индонезии поручил правительству рассмотреть возможность введения безвизового режима для 20 стран с целью стимулировать рост иностранного турпотока, а также инвестиции в туристскую инфраструктуру. Сейчас правительство завершает работу над списком стран, граждане которых получат право безвизового въезда.

С января по октябрь 2023 года число иностранных туристов в Индонезии составило почти 9,5 миллиона. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. В допандемийном 2019 году в страну прибыло более 16 миллионов иностранцев.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

13 декабря

#питомцы

13 декабря