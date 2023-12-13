Индонезия планирует ввести безвизовый въезд для российских туристов

Парламентарии страны уже работают над созданием соответствующего законопроекта.

Индонезия рассматривает возможность предоставления безвизового въезда гражданам 20 стран, включая Россию, Соединенные Штаты, Китай, Австралию, Индию, Южную Корею, Германию, Великобританию и Францию. Об этом заявил министр туризма Сандиага Уно.

По словам Уно, президент Индонезии поручил правительству рассмотреть возможность введения безвизового режима для 20 стран с целью стимулировать рост иностранного турпотока, а также инвестиции в туристскую инфраструктуру. Сейчас правительство завершает работу над списком стран, граждане которых получат право безвизового въезда.

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С января по октябрь 2023 года число иностранных туристов в Индонезии составило почти 9,5 миллиона. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. В допандемийном 2019 году в страну прибыло более 16 миллионов иностранцев.