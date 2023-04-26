Индустрия туризма Турции слишком медленно восстанавливается после землетрясений

В стране опасаются потерять значительную часть доходов.

По мере приближения напряженного летнего туристического сезона туристическая индустрия Турции изо всех сил пытается оправиться от разрушительных землетрясений, которые обрушились на страну в феврале и унесли жизни более 50 000 человек.

В новом отчете агентства Reuters говорится, что землетрясение заставило туристов задуматься о целесообразности отдыха в Турции. Но доходы от отрасли особенно важны в то время, когда страна пытается справиться с дефицитом в размере 48,8 миллиарда долларов.

Бронирование отелей на две ночи и более в Стамбуле сократилось на 7% по сравнению с 2019 годом за несколько недель до землетрясений. Но теперь эта цифра увеличилась до 31 процента по сравнению с уровнем 2019 года, согласно исследованию ForwardKeys.

Отсутствие бронирований гостиниц приводит к снижению доходов как для тех, кто занят в индустрии туризма, так и для экономики страны в целом.

«После нескольких месяцев отличных результатов, когда страна лидировала в восстановлении путешествий в Европе (после пандемии COVID), международный туризм в Турцию явно падает», – Оливье Понти, вице-президент ForwardKeys.

В течение нескольких недель и месяцев, предшествовавших февральскому землетрясению. количество иностранных посетителей, прибывающих в Турцию, увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. Но теперь, когда спрос на путешествия в остальную Европу растет, Турция отстает.

Реклама

«Год начался хорошо с точки зрения бронирований, но после землетрясения он стал вялым. Сейчас количество бронирований немного восстановилось, но не достигло прежних темпов. Люди охвачены страхом, когда им говорят, что в Стамбуле может произойти еще одна большая катастрофа», – Кадир Угур, председатель немецкого и швейцарского туроператора Bentour Reisen, который специализируется на турецком направлении.

Предстоящие президентские выборы в стране также могут повлиять на индустрию туризма. Выборы, назначенные на 14 мая, могут вызвать волнения в стране, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, судя по общественным опросам, отстает от своего конкурента.

Но не все районы страны страдают. В средиземноморских курортных зонах Турции, которые не пострадали от февральских землетрясений, приток иностранцев в курортную зону увеличился на 54% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордно высоким показателем. Подавляющее большинство этих посетителей прибыло из России, другие прибыли из Германии и Великобритании.