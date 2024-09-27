Иностранца поймали в «Шереметьево» с золотом на 1,5 миллиона рублей

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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В столичном аэропорту «Шереметьево» арестован иностранец, который пытался провести золото на сумму 1,5 миллиона рублей без разрешения — об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. По данным ведомства гражданин Азербайджана, прилетевший из Стамбула в Москву, пытался тайно переложить пакет с драгоценным металлом из своего багажа в карман.

Таким образом он хотел избежать проверки багажа с помощью рентгеновских лучей. Сотрудники аэропорта обратили внимание на необычное поведение пассажира и обнаружили у него 300 граммов золота в кусочках. Мужчина утверждал, что купил этот металл в Москве за две тысячи долларов (примерно 185 тысяч рублей). Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество действительно было чистым золотом.

За это нарушение иностранцу грозит тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что пассажир из Китая попытался ввезти в Россию радиоактивные часы. По данным ФТС, 35-летнего иностранца с опасным предметом в чемодане задержали при прохождении «зеленого коридора» в аэропорту «Шереметьево».