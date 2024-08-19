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Иностранцам ужесточили правила получения виз в Россию

Фото: Unsplash

Гражданам других стран придется проходить собеседования.

Для иностранцев, желающих посетить Россию, ужесточили процесс получения визы. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Теперь им придется пройти собеседование, которое будет проводиться сотрудниками российских дипломатических представительств и консульств.

В ходе собеседования иностранцы могут предоставить дополнительные документы, такие как приглашения, контракты, разрешения на работу, гарантийные письма и обратные билеты, а также подтверждение своей финансовой состоятельности.

Это нововведение поможет более точно определить тех, чье пребывание в России нежелательно, и контролировать въезд граждан из стран, представляющих повышенный миграционный риск. Кроме того, теперь иностранцы смогут получить визу в Россию, находясь в третьей стране, но только при условии, что они имеют право на проживание там более 180 дней, а не 90, как было ранее.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы за первые шесть месяцев 2024 года оформили 275,9 тысячи электронных виз в Россию, а 215,3 тысячи человек уже посетили страну благодаря этому цифровому проездному документу — эти показатели примерно на 40% превышают значения прошлого года.

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