Иностранцев обязали сдавать биометрию по прибытии в Россию

Эксперимент начал действовать в аэропортах Москвы с 1 декабря.
В аэропортах Москвы стартовал эксперимент, в рамках которого всех иностранцев, въезжающих в Россию и выезжающих из страны, обяжут сдавать биометрические данные — фотографию лица и отпечатки пальцев. Тем, кто откажется от сдачи, будет грозить отказ в пересечении границы. Эксперимент начался в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».
Эта практика широко распространена во всем мире, поскольку она помогает повысить уровень безопасности и быстрее расследовать правонарушения. При этом уже известно, что под нововведения не подпадают граждане Республики Беларусь и дети в возрасте до шести лет.
Кроме того, эксперимент не коснется сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и членов их семей.
Ранее сообщалось, что в аэропорты России хотят запретить доступ провожающим.
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