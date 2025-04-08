Иностранцы оформили миллион электронных виз в Россию

Такая возможность появилась 1 августа 2023 года.

С 1 августа 2023 года иностранцам стала доступна возможность получения электронных виз для въезда в Россию. С тех пор уже было оформлено свыше миллиона таких виз, а юбилейную, миллионную визу, получил гражданин Китая 5 апреля, сообщает МИД России.

«5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить РФ с туристической целью», — рассказали в министерстве.

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Платформа для оформления единых электронных виз была запущена 1 августа 2023 года и охватывает граждан 64 стран.

«С момента начала действия электронных виз их доля составила 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых. Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления», — подчеркнули в МИД России.

Ранее сообщалось, что в МИД намерены продлить срок пребывания иностранных туристов в России по единой электронной визе с 16 суток до 30.