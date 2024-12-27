Иностранцы с электронной визой смогут остаться в России на месяц

Сейчас посестить нашу страну по единой электронной визе могут посетить представители 64 стран.

В Министерстве иностранных дел намерены продлить срок пребывания иностранных туристов в России по единой электронной визе с 16 суток до 30. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Дипломаты также планируют вдвое увеличить общий срок действия визы: сейчас он составляет 60 суток со дня её оформления. Электронное разрешение даёт право на однократный въезд в нашу страну ради туристических, культурных, спортивных или других целей, не подразумевающих трудовую деятельность.

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«В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности», – пояснил Климов.

Сейчас по единой электронной визе посетить Россию могут представители 64 стран – в начале декабря список пополнился 11 государствами, а именно Барбадосом, Бутаном, Зимбабве, Иорданией, Кенией, Папуа — Новой Гвинеей, Сент-Люсией, Тонгой, Тринидадом и Тобаго, Туркменистаном, Эсватини (бывший Свазиленд). В тоже время Сербия и Андорра были исключены из списка благодаря тому, что с ними заключили отдельные двусторонние соглашения о безвизе между странами.

Нововведение призвано повысить туристический поток в Россию при сохранении должных требований «обеспечения национальной безопасности России». При этом представитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович сказал в разговоре с порталом TourDom, что инициатива никакого значительного влияния на въездной туризм не окажет, потому что «средний срок туристической поездки иностранцев в Россию составляет от 7 до 14 дней».

Туроператоры отметили, что основной проблемой для въезжающих туристов остаётся невозможность безналичной оплаты в России, плюс существует спрос на поддержку в оформлении визы на арабском, фарси или хинди, а большое количество вопросов в анкете заявителей туристов сильно угнетает.