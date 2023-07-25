Иностранцы стали чаще приезжать в Приморье

Турпоток в регион вырос в семь раз.

В этом году иностранцы стали приезжать в Приморье в семь раз чаще, чем в прошлом. Такими данными с РИА Новости поделились в правительстве края.

Как рассказали в пресс-службе, в период с января по май 2023-го в Приморский край приехали почти 12 000 иностранных путешественников. За те же пять месяцев в прошлом году их было чуть более 1600 человек.

Всего же в этом году Приморье посетило около 1,2 миллиона человек. Этот показатель тоже вырос по сравнению с прошлым годом – на 13%, а значит, к региону растет интерес не только у иностранцев, но и у самих россиян.

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При этом, отметил глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, пик количества гостей еще не достигнут. Большинство туристов едет в Приморье во второй половине августа, когда прогревается море, и в регионе стоит теплая, комфортная для отдыха погода.