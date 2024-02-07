Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию на лечение

Иностранцы массово захотели лечиться в стране.

В Россию стало приезжать больше иностранных туристов на лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, тренд на медицинский туризм в России стал формироваться в последнее время. При этом иностранцы выбирают разные направления: офтальмологию, кардиологию, онкологию, стоматологию, а также бьюти-индустрию.

Особенно Мурашко отметил офтальмологию, которую предпочитает большинство зарубежных гостей.

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«Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран», — отметил министр.