Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию на лечение

Иностранцы массово захотели лечиться в стране.
В Россию стало приезжать больше иностранных туристов на лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
По его словам, тренд на медицинский туризм в России стал формироваться в последнее время. При этом иностранцы выбирают разные направления: офтальмологию, кардиологию, онкологию, стоматологию, а также бьюти-индустрию.
Особенно Мурашко отметил офтальмологию, которую предпочитает большинство зарубежных гостей.
«Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран», — отметил министр.
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