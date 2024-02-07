авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию на лечение

Фото: Unsplash

Иностранцы массово захотели лечиться в стране.

В Россию стало приезжать больше иностранных туристов на лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, тренд на медицинский туризм в России стал формироваться в последнее время. При этом иностранцы выбирают разные направления: офтальмологию, кардиологию, онкологию, стоматологию, а также бьюти-индустрию.

Особенно Мурашко отметил офтальмологию, которую предпочитает большинство зарубежных гостей.

«Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран», — отметил министр.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024