Интернет во всех самолетах и поездах России появится в 2027 году

Пассажирам обеспечат широкополосный доступ к сети на всем пути следования.

Спутниковый интернет для самолетов, поездов и судов станет доступен жителям России с 2027 года, заявила руководитель проекта «Бюро 1440» Ксения Лазаренко. По ее словам, сейчас покрытие интернета, например, на железнодорожном маршруте Москва — Владивосток очень маленькое.

Но с 2027 года компания планирует обеспечить широкополосный доступ в интернет на всем пути следования. То же самое касается самолетов и судов. Основными клиентами компании являются промышленные и транспортные предприятия. Уже заключены договоры с РЖД и «Аэрофлотом».

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Ранее сообщалось, что по результатам исследования, которое провел Координационный центр Правительства РФ, увеличивается количество россиян, которые собираются провести отпуск внутри страны. В 2024 году такое намерение выразили 65% опрошенных, что превышает предыдущие показатели: в 2023 году этот процент был около 53%, а два года назад — 38%.