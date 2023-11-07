Интервью с ведущими «Пятницы!»: Настя Ивлеева и Роман Каграманов

Казалось бы, Роману Каграманову сложно будет состязаться с Настей Ивлеевой – она ведёт тревел-шоу с 2017-го, а он путешествует всерьёз лишь последние два года. Но как доказывают и эпизоды «Тревел Баттла», и это интервью, они достойные соперники в части остроумия и искромётного юмора – а по жизни ещё и друзья.

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023 читать этот номер

Russian Traveler устроил ведущим шоу «Тревел Баттл» Насте Ивлеевой и Роману Каграманову блиц-опрос – о путешествиях, Африке и выходе из зоны комфорта.

Самое красивое и самое страшное место на Земле?

Роман Каграманов: Самое красивое – горная формация Спицкопп в Намибии. Ну а самое страшное – фавелы в Рио-де-Жанейро.

Вы были уже на всех континентах? Какой закрыли последним?

Настя Ивлеева: Евразию.

Что обычно привозите из поездок?

Роман Каграманов: Я коллекционирую снежные шары из разных стран, вот их и привожу – необычный сувенир. А ещё кружки.

В космос полетите?

Настя Ивлеева: Нет.

Самый запомнившийся выходиз зоны комфорта?

Роман Каграманов: Прыжок с дельтаплана.

Как поддерживать в себе непосредственность восприятия?

Настя Ивлеева: Быть жадным до жизни и уметь замедляться.

Настя Ивлеева и Роман Каграманов

Какую надпись на футболке нужно сделать для путешествий по России?

Роман Каграманов: «Женщина никому ничего не должна».

Бывали ли в путешествиях ситуации, в которых вас спасла ваша известность?

Настя Ивлеева: Нет, но какие-то дополнительные балдежи от этого точно существуют.

Самое невкусное, что вам приходилось есть?

Роман Каграманов: Жаба во фритюре – гадость!

Какой ведущий – ваша ролевая модель? Ну или просто вам нравится?

Настя Ивлеева: Моя ролевая модель – Настя Ивлеева. А нравится кумир из детства – Михаил Кожухов.

Фильм или сериал для длинного перелёта?

Роман Каграманов: Сериал – например, бразильский «Клон».

Лучший компаньон для завтрака?

Настя Ивлеева: Предварительный минус на весах.

Какую фразу вы часто используете, чтобы описать то, что вам понравилось?

Роман Каграманов: Трэш. Шик. Блеск. Живанши.

Много ли вы знали об Африке до второго сезона «Тревел Баттла»?

Роман Каграманов: Я знал, что там есть бананы, кокосы, что там апельсиновый рай. И что в Африке реки вот такой ширины, а горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зелёный попугай. Приехав в Африку, я не увидел ни одного зелёного попугая. Нас обманули!

Три слова, которыми можно охарактеризовать этот континент?

Роман Каграманов: Шик. Блеск. Живанши.

Роман Каграманов

Чему Роман Каграманов научился у Насти Ивлеевой?

Роман Каграманов: Истерикам, слезам, безутешному горю и распитию красного полусухого.

В какую страну вы мечтали попасть в детстве?

Роман Каграманов: Даже не знаю. Я в детстве вообще с географией не дружил. Я не хотел ни в какие страны, я хотел себе машинку на пульте управления.

Как начались ваши отношения с «Пятницей!»?

Роман Каграманов: Притирочно. Был конфетно-букетный период в виде шоу «Талант», а потом всё как понеслось!

Трущобы или тяжёлый люкс?

Роман Каграманов: Я за трущобы, там много живого контента. Много что можно показать и рассказать.

Рюкзак каким весом можете поднять?

Роман Каграманов: У меня грыжа, так что до полутора килограммов.

В поход без связи на две недели пошли бы?

Роман Каграманов: С удовольствием! Книжки с собой берёшь, и всё нормально.

Самый удивительный контакт с местными жителями?

Роман Каграманов: Племя масаи. Они нам давали невероятно вкусный коктейль «Кровавая Мэри» – прямо из-под телёнка.

Идеальное место для свадьбы и для мальчишника?

Роман Каграманов: Квартира в Долгопрудном прекрасна и для одного, и для другого.

Что и где вы бы спели, чтобы почувствовать полноту жизни?

Роман Каграманов: Я бы спел «По барам в пьяном угаре» и «Царицу» на ледниках в Исландии.