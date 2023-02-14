Иран готов отправлять в Россию до миллиона туристов

Москва и Санкт-Петербург совместно представили свой туристический проект для Ирана.

С 7 по 10 февраля Москва и Санкт-Петербург провели в Тегеране презентацию проекта «Два города – миллион впечатлений», которая привлекла почти 100 местных туркомпаний. Презентация состоялась в рамках Tehran International Tourism Exhibition (TITE), главной и крупнейшей выставка индустрии туризма в Иране.

В 2023 году в TITE принимают участие 165 национальных и зарубежных представителей туриндустрии, включая такие страны как Россия, Япония, Казахстан, Индонезия, Малайзия, Катар, Шри-Ланка, Таджикистан и Вьетнам. Ожидается, что TITE-2023 посетят более 4 тысяч профессионалов туротрасли Ирана и других зарубежных стран, сообщает АТОР.

Две российские столицы представили более 40 туристических предложений. Со стороны Ирана в мероприятии приняли участие 98 компаний, среди которых гостиницы, авиакомпании, ведущие туроператоры и агенты.

В ходе презентации проекта представители туризма российских мегаполисов подчеркнули высокую транспортную доступность Москвы и Петербурга, разнообразие предложения экскурсионной, культурной и событийной программы, а также достаточный номерной фонд двух городов. Как отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов, московская инфраструктура, туроператоры, гостиницы и другие участники туристического рынка рассчитывают на рост турпотока из Ирана в 2023 году и готовы к этому.

Реклама

«В первую очередь этому будет способствовать соглашение о безвизовых групповых турпоездках между нашими странами, начала работы по которому мы ожидаем уже в этом туристском сезоне», – Евгений Козлов.

Согласно аналитическим данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», Иран обладает значительным потенциалом с точки зрения развития въездного туризма в Северную столицу. В 2022 году в гостиницах города на Неве останавливались почти 8 тысяч иранцев (в 2019 году этот показатель составлял около 18,5 тысячи). При этом многие путешественники из этой страны за одну поездку посещают как Санкт-Петербург, так и Москву.

Руководители крупнейших иранских туроператоров заявили о готовности в перспективе отправлять в Россию и Петербург в частности до одного миллиона туристов, в связи с чем поступил запрос на продвижение Северной столицы как туристического направления.

«Помимо поездок в Москву и Санкт-Петербург иранские туроператоры просили предложить и что-то необычное, поскольку есть спрос на другие направления, например, adventure tourism. В тоже время иранские партнеры очень заинтересованы в привлечении российских туристов в Иран. Были проведены соответствующие переговоры, обмен контактами. Будем надеяться на взаимовыгодное сотрудничество», – заявила Жанна Волкова, руководитель FIT-отдела компании «Тари Тур».