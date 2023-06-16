Иран отменит визы для российских туристов

А Россия введет безвиз для граждан Ирана. Страны могут пойти на такой шаг уже в этом году.

Россия и Иран отменят визы для туристов каждой из стран. Такое соглашение может заработать уже в этом году, пишет РБК со ссылкой на заявление посла исламской республики Казема Джалали.

Как отметил Джалали, в Иране при этом ожидают полную отмену виз.

«Это запрос времени. И мы хотели бы, чтобы мы могли бы с Российской Федерацией договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — сказал он, отметив, что Тегеран занимается этим вопросом и ждет положительного ответа с российской стороны.

Реклама

В марте Москва и Тегеран уже договорились об отмене визового режима для туристических групп от 5 до 50 человек. Они могут находиться в обоих странах до 15 дней.